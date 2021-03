Le Centre de Recherche sur les Systèmes Sécurisés du Technology Innovation Institute s'associe à l'Université Purdue pour un projet révolutionnaire sur la sécurité des véhicules aériens sans pilote

Abou Dhabi, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--Le Technology Innovation Institute (TII), le pilier de la recherche appliquée du Conseil de recherche sur les technologies avancées (ATRC), a annoncé aujourd'hui que son Centre de Recherche sur les Systèmes Sécurisés s'est associé à l'Université Purdue, une université publique de recherche de renommée mondiale basée aux États-Unis. Les deux entités collaborent sur un projet de cyber sécurité sophistiqué pour une durée de trois ans pour garantir que les véhicules aériens sans pilote (UAV) puissent être utilisés de manière sûre et efficace dans les opérations urbaines.

Le Centre de Recherche sur les Systèmes Sécurisés est l'un des sept premiers centres dédiés à L’IIT. La collaboration en matière de recherche avec l'Université Purdue, intitulée "Cybersécurité pour les opérations des Systèmes aériens sans pilote dans un milieu urbain", comprend l'étude de la sécurité et de la résilience dans les systèmes cyber-physiques et autonomes. Le projet examine les problèmes de sécurité rencontrés par les Systèmes aériens sans pilote dans les environnements d'exploitation. Ces systèmes et véhicules sont vulnérables aux cyber attaques sophistiquées en termes de communication, de navigation, de surveillance, de commande et de contrôle. Les résultats de cette recherche aideront à effectuer d'autres recherches au Centre de Recherche sur les Systèmes Sécurisés à l'avenir.

Le Dr Shreekant (Ticky) Thakkar, chercheur en chef au Centre de recherche sur les systèmes sécurisés, qui dirige les travaux sur l’informatique autonome sécurisée, a déclaré : "Notre monde devient de plus en plus complexe. Cela est démontré par le nombre croissant de cyberattaques et de violations de la surveillance qui se produisent quotidiennement. Nous devons reprendre le contrôle des systèmes numériques critiques. Nous avons bon espoir que les résultats des recherches du centre de recherche sur les systèmes sécurisés de TII nous permettront de prendre le dessus dans la lutte contre ces attaques malveillantes".

Il a ajouté : "Nous sommes ravis que l'équipe de Purdue dirigée par le professeur Inseok Hwang de l'École d'aéronautique et d'astronautique s'associe à nous pour rendre les systèmes cyber-physiques et autonomes sécurisés et résilients face aux logiciels malveillants en utilisant leur installation d’essai de pointe pour les drones autonomes. Cela permettra la croissance des drones et des robots autonomes commerciaux aux Émirats arabes unis et dans le monde entier, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises et rendant leur utilisation plus sûre pour tous.

Un groupe multidisciplinaire de chercheurs de l’Université Purdue se joindra à l’équipe du centre de recherche sur les systèmes sécurisés de TII.

Le projet de recherche comprend quatre phases de développement. Premièrement, il effectuera une modélisation et une analyse sur la sécurité des systèmes aériens sans pilote. Deuxièmement, il développera des algorithmes et des méthodologies pour une autonomie à haute assurance. Troisièmement, il bâtira un environnement expérimental et travaillera à la simulation d’opérations de systèmes aériens sans pilote urbains sûrs et sécurisés. Enfin, il testera et validera des stratégies d'atténuation dans un banc d'essai à l'échelle et à réalité mixte.

Ce projet de trois ans est dirigé par le professeur Inseok Hwang en tant que chercheur principal. Le professeur Hwang est assisté sur ce projet de deux co-chercheurs de l'Université Purdue - le professeur James Goppert, professeur adjoint invité à l'école d'aéronautique et d'astronautique et directeur général de l'installation de recherche et d'essais sur les Systèmes aériens sans pilote; et le professeur Dongyan Xu, professeur d'informatique Samuel D. Conte et directeur du CERIAS (Center for Education and Research in Information Assurance and Security), le centre de recherche et d’éducation sur la cyber sécurité de l'Université de Purdue.

Le professeur Hwang évaluera les cyber attaques potentielles sur les systèmes, le professeur Xu mènera des recherches sur le cryptage efficace des ressources, les communications à multi-systèmes aériens sans pilote et d'autres recherches du point de vue cybernétique, tandis que le professeur Goppert testera les drones dans un environnement spécial de réalité mixte qu'il concevra et construira lui-même.

Le professeur Hwang a déclaré : "Ce projet historique intervient à un moment où l'on a de plus en plus recours aux systèmes aériens sans pilote dans divers secteurs – de la sécurité à la médecine passant par la logistique, ainsi que dans d'autres domaines. Nous sommes convaincus que notre partenariat se traduira par des victoires mondiales pour la communauté internationale et conduira à de nombreux autres jalons de la recherche dans les années à venir".

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les liens suivants : www.tii.ae et https://securesystems.tii.ae/

