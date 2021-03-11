PMI推出新的線上課程，為變革者賦能並支援組織轉型工作

費城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--國際專案管理學會(PMI)是針對專案管理專業人士和變革者的全球一流協會，今天宣佈推出專為業務轉型而設計的全新線上課程，此為即將推出的同一主題系列課程中的第一門課程。新課程「組織轉型：基礎知識」由PMI的Brightline®倡議提供支援，為專案負責人提供必要的構件和基礎知識，以理解組織如何以有效率和有成效的方式轉型。專案專業人員可透過九大互動式模組，在不到10個小時的時間內快速瞭解如何在組織內培養和實施重大的營運和文化變革，使他們能夠在任何行業從任何層級支援全公司的轉型。

如今，靈活轉型和適應能力已成為組織的必要條件，但來自麥肯錫的資料顯示，70%的大規模轉型工作都未能達成目標。有鑑於此，組織正在超越平常自上而下的轉型方式，並利用來自全體員工的集體認同和支持。根據Brightline的策略性轉型研究，對那些快速而熟練地成功轉型的組織來說，將重點放在培養內部人才上的可能性幾乎要高出兩倍，這方面的工作可以促使員工全力投入更大的組織目標。

PMI總裁兼執行長Sunil Prashara表示：「當今的企業正面臨前所未有的混亂局面。為有效應付持續變化的外部環境，企業需要不斷進化，並為成長提供動力，企業應當具備類似體操選手的靈活性，從內部進行轉變。企業還應該凝聚各個階層的員工，而不是僅僅依賴高層領導人或外部顧問。轉型不再只是高層管理人員的話題了。這門新課程將在基礎層面對企業和個別專案負責人產生影響，以成功實施轉型工作，使他們能夠支援這些措施，並成為組織內部真正的變革者。」

透過該線上課程，專案專業人員將學到：

成功實施組織轉型的五大要件

提升人員、思維方式和績效的最佳實務

如何成功結合商業策略與專案管理技巧

完成課程後，學員可以選擇參加共有30個問題的考試，通過後將獲得組織轉型微證書，以幫助鞏固和應用所學的轉型基礎知識。線上課程和微證書旨在支援處於組織轉型期的專業人員，在他們的職業發展過程中提供援助，使他們能夠成為組織變革的代言人，並幫助他們開啟通往更多職業機會和成長之門。

如欲進一步瞭解由Brightline提供支援的「組織轉型：基礎知識」課程及對應的微認證，請造訪pmi.org/organizational-transformation。

關於國際專案管理學會

國際專案管理學會(Project Management Institute, PMI)是全球首屈一指的專案、計畫或組合管理專業會員協會。透過全球宣導、合作、教育和研究，我們努力在全球各地為專案經濟(The Project Economy)培養逾300萬專業人士：專案經濟是未來的經濟，所有工作和個人都圍繞專案、產品、計畫和價值流來安排。我們現在已成立50年，在全球幾乎每個國家運作，透過全球認可的標準、認證、社群、資源、工具、學術研究、出版物、職業發展課程和交流機會，推動事業發展、改善機構成就並進一步推進專案管理職業的成熟。作為PMI大家庭的一部分，ProjectManagement.com®創建線上全球社群，提供更多資源、更優質的工具、更大的網路和更廣闊的視野。歡迎造訪https://www.pmi.org/、 www.projectmanagement.com、www.facebook.com/PMInstitute，也可以在Twitter上關注我們：@PMInstitute。

關於Brightline Initiative

Brightline®是由國際專案管理學會(PMI)與全球一流組織合作推出的計畫，致力於幫助管理人員改善策略設計與執行之間代價高而收益低的現狀。Brightline提供深入洞察和解決方案，使領導人能夠透過策略性計畫管理，成功實現其組織的願景。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.brightline.org。

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