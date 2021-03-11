PMI推出新的在线课程，为变革者赋能并支持组织转型工作

费城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--作为面向项目管理专业人士和变革者的全球领先协会，美国项目管理协会(PMI)今天宣布推出一门针对业务转型的全新在线课程，该课程是即将推出的同一主题系列课程的第一门。新课程“组织转型：基础知识”由PMI旗下倡议项目Brightline®倾力打造，为项目负责人提供必要的构件和基础知识，以理解组织如何高效和有效地转型。项目专业人员可通过九大交互式模块、在不到10个小时的时间内快速了解如何在组织内培养和实施重大的运营和文化变革，使他们能够支持任何行业、任何级别的全公司范围内的转型。

当前，灵活转型和适应能力已成为组织的必要条件，但来自麦肯锡的数据显示，70%的大规模转型工作都未能实现目标。有鉴于此，组织正在超越常规的自上而下的方法进行转型，并利用来自全体员工的集体认同和支持。根据Brightline的战略转型研究，对那些快速而熟练地成功转型的组织来说，将重点放在培养内部人才上的可能性几乎要高出两倍，这方面的工作可以促使员工全身心投入更大的组织目标。

PMI总裁兼首席执行官Sunil Prashara表示：“当今的企业正面临着前所未有的混乱局面。为有效应对持续变化的外部环境，企业需要不断发展，并为增长提供动力，企业应当具备类似体操运动员的灵活性，从内部进行转变。企业还应该雇用各个层次的员工，而不是仅仅依赖高级领导或外部顾问。转型不再只是高层管理人员的话题了。这门新课程将在基础层面对企业和个体项目负责人产生影响，以成功实施转型工作，使他们能够支持这些举措，并成为组织内部真正的变革者。”

通过该在线课程，项目专业人员将学到：

成功实施组织转型的五大基础构件

提升人员、思维方式和绩效的最佳实践

如何将商业策略与项目管理技巧成功结合

完成课程后，学员可以选择参加共有30个问题的考试，通过后将获得组织转型微证书，以帮助巩固和应用所学的转型基础知识。在线课程和微证书旨在支持处于组织转型期的专业人员，在他们的职业发展过程中提供援助，使他们能够成为组织变革的大使，并帮助他们打开通往更多职业机会和成长的大门。

如需进一步了解由Brightline提供支持的“组织转型：基础知识”课程及对应的微认证，请访问pmi.org/organizational-transformation。

关于美国项目管理协会

美国项目管理协会(Project Management Institute, PMI)是全球领先的项目、计划或组合管理专业会员协会。通过全球宣导、协作、教育和研究，我们努力在全球各地为项目经济(The Project Economy)培养300余万专业人士：项目经济是未来的经济，所有工作和个人都围绕项目、产品、计划和价值流进行组织。我们现在已成立50年，在全球几乎每个国家运作，通过全球认可的标准、认证、社群、资源、工具、学术研究、出版物、职业发展课程和交流机会，推动事业发展、改善机构成就并进一步推进项目管理职业的成熟。作为PMI大家庭的组成部分，ProjectManagement.com®创建在线全球化社区，带来更多资源、更优质的工具、更大的网络和更广阔的视野。欢迎访问https://www.pmi.org/、 www.projectmanagement.com、www.facebook.com/PMInstitute，也可以在Twitter上关注我们：@PMInstitute。

关于Brightline Initiative

Brightline®是由美国项目管理协会(PMI)与全球领先组织合作推出的一项计划，致力于帮助管理人员改善战略设计与执行之间代价高而收益低的现状。Brightline提供深入洞见和解决方案，使领导者能够通过战略计划管理成功实现其组织的愿景。

如需了解更多信息，请访问：www.brightline.org。

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