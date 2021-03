VERONA, Italië--(BUSINESS WIRE)--Trueblue, een toonaangevende leverancier van AI-oplossingen voor operationele en analytische CRM in de Life Science sector, kondigt aan dat Angelini Pharma, als onderdeel van een groot wereldwijd digitaal transformatieproces, heeft gekozen voor AiDEA, de eerste AI- Digital Cloud Pharma CRM-oplossing gebaseerd op Microsoft Dynamics 365. Angelini Pharma is een toonaangevend farmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op het helpen van patiënten op de therapeutische gebieden van het Central Nervous System (CNS) en geestelijke gezondheid (inclusief pijn), zeldzame ziekten en consumentengezondheidszorg.

Angelini’s nieuwe digitale visieis om zijn Customer Engagement-mogelijkheden te herpositioneren en te verbeteren met behulp van kunstmatige intelligentie door een innovatief AI-gedreven CRM-systeemte implementeren. Dit schetst niet alleen een duidelijk pad naar digitaal, maar ook de bereidheid om internationaal te gaan door middel van best practices die interacties met belangrijke klanten mogelijk maken en tegelijkertijd de wereldwijde groei van het bedrijf ondersteunen en zo zijn commerciële en operationele capaciteiten ontwikkelen.

