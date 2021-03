Pitchpoint Solutions, Inc. accélère sa croissance grâce à un financement de 4,5 millions de dollars de Services financiers Innovation CIBC

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Le groupe Services financiers Innovation CIBC est heureux d’annoncer qu’il fournit une facilité en capital de croissance de 4,5 M$ à l’entreprise torontoise Pitchpoint Solutions, Inc. (« Pitchpoint »), un important fournisseur de services de prévention de la fraude à l’échelle des États-Unis pour plusieurs secteurs, y compris les prêts hypothécaires, la vérification des antécédents et des locataires, et la lutte contre le blanchiment d’argent.

Pitchpoint offre une gamme complète de services qui permettent aux prêteurs de détecter et de réduire rapidement les risques de fraude. De plus, elle veille au respect des lignes directrices de l’investisseur, assurant ainsi la conformité aux processus administratifs à l’échelle de l’entreprise. Pitchpoint permet aux créanciers de valider instantanément les données des demandes de prêt, réduisant ainsi le risque d’approbation d’une demande de prêt frauduleuse et assurant la conformité aux règlements obligatoires liés à la prévention de la fraude.

« Pitchpoint jouit d’un solide positionnement concurrentiel sur le marché américain de la prévention de la fraude », souligne Paul McKinlay, directeur général, Services financiers Innovation CIBC, à Toronto. Nous sommes heureux de travailler avec l’entreprise et de soutenir sa croissance. »

« Nous nous engageons à offrir un produit qui continue d’évoluer et de soutenir les créanciers de tous types partout aux États-Unis », indique Stephen Schrump, chef de la direction de Pitchpoint. « Nous avons hâte de travailler avec Services financiers Innovation CIBC alors que nous continuons à faire croître nos activités. »

À propos de Services financiers Innovation CIBC

Services financiers Innovation CIBC offre des conseils stratégiques, des solutions de gestion de trésorerie et des services de financement aux entreprises nord-américaines du secteur de l’innovation, à toutes les étapes du cycle économique, du démarrage aux premiers appels publics à l’épargne et au-delà. Disposant de bureaux à Atlanta, à Austin, à Chicago, à Denver, à Menlo Park, à Montréal, à New York, à Reston, à Toronto et à Vancouver, l’équipe a une vaste expérience et une approche solide axée sur la collaboration qui s’étend aux activités à l’échelle des groupes Entreprises et Marchés des capitaux de la Banque CIBC au Canada et aux États-Unis.

À propos de Pitchpoint

PitchPoint est un important fournisseur de solutions de données et d’analyses qui permettent aux clients de prendre des décisions plus judicieuses et plus efficaces au moyen d’observations axées sur les données. PitchPoint s’engage à être un fournisseur de solutions de premier ordre sur lequel les clients peuvent compter pour atteindre leurs objectifs stratégiques, offrir un service supérieur à leurs clients et réussir dans l’ensemble de leurs activités grâce à ses logiciels, à ses services et à ses solutions de premier plan et à un engagement sans relâche envers l’excellence, l’innovation et le leadership.

