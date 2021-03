Targetspot zet zijn expansie in de Scandinavische landen voort met Bauer Media Audio

BRUSSELS--(BUSINESS WIRE)--Koersgevoelige Informatie:

AudioValley (ISIN-code: BE0974334667 / Ticker: ALAVY), internationaal specialist in technologische oplossingen voor digitale audio, zet zijn expansie in de Scandinavische landen voort met een partnerschap tussen dochteronderneming Targetspot en Bauer Media Audio.

De digitale audio-inventaris van Targetspot is voor het eerst beschikbaar in vier Scandinavische landen door een overeenkomst met Bauer Media Audio die werd afgesloten voor Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden.

Targetspot zet zijn internationale uitbreiding voort en wil tegen eind 2021 10 nieuwe gebieden veroveren. Die doelstelling wordt volgende week versterkt wanneer er een nieuwe belangrijke overeenkomst zal worden afgesloten met Bauer Media Audio, een vooraanstaande speler op de audiomarkt. Hierdoor kan Targetspot zijn producten en diensten ook in Zweden, Denemarken, Finland en Noorwegen uitbrengen.

Voor Eric van der Haegen, Strategic Partner Development Director van Targetspot, heeft het akkoord betrekking op een sleutelregio in Europa: “ De cultuur van digitale audio is al sterk verankerd in alle Scandinavische landen. Die verovering van de Noord-Europese landen past vanzelfsprekend ook in onze strategie om lokale partnerschappen te steunen.”

Bauer Media Audio omvat 110 audiomerken in 7 Europese landen. Dankzij de overeenkomst krijgen adverteerders toegang tot de Targetspot-inventaris met prestigieuze merken als Sonos, AudioBoom, Blogtalk Radio, Trinity Audio, Radio France en de Shoutcast-radio’s, goed voor meer dan 2 miljoen toewijzingen per maand in de Scandinavische landen en Finland.

Alexandre Saboundjian, CEO en oprichter van AudioValley, stelt dat “ Bauer Media Audio een belangrijke bondgenoot zal zijn in onze ontwikkeling in Noord-Europa.” De voorsprong van de Scandinavische landen in het gebruik van digitale audio is onmiskenbaar. Zo bevestigt de laatste studie van Polaris Nordics dat 91 % van de bevolking tegenwoordig naar muziek luistert via streaming. Scandinaviërs luisteren gemiddeld 3,2 uur per dag digitaal naar muziek. Als bron voor muzikale ontdekkingen wordt voor 36 % de radio opgegeven en voor 13 % afspeellijsten van streamingdiensten.

Volgende afspraak:

Bekendmaking jaarresultaten 2020, woensdag 14 april 2021