Targetspot poursuit son expansion dans les pays nordiques avec Bauer Media Audio

AudioValley (Code ISIN : BE0974334667 / Ticker : ALAVY), spécialiste international des solutions technologiques dans l’audio digital, poursuit son expansion dans les pays nordiques au travers d’un partenariat entre sa filiale Targetspot et Bauer Media Audio.

L'inventaire audio digital de Targetspot est pour la première fois disponible en commercialisation dans 4 pays nordiques européens, après la signature d'un accord avec Bauer Media Audio portant sur le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède.

Targetspot poursuit son expansion internationale et ambitionne de conquérir 10 nouveaux territoires d'ici la fin de l'année 2021. Cet objectif est conforté par la signature cette semaine d'un nouvel accord de poids avec Bauer Media Audio, acteur majeur de l’audio, qui lui permet de commercialiser son inventaire en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège.

Pour Eric van der Haegen, Strategic Partner Development Director de Targetspot, l'accord porte sur une région clef en Europe : "La culture de l'audio digital est déjà bien implantée dans l'ensemble des pays nordiques. Cette arrivée dans les pays du Nord de l'Europe s'inscrit naturellement dans notre stratégie consistant à favoriser des partenariats locaux."

Bauer Media Audio comprend 110 marques audio dans 7 pays européens. L’accord permet aux annonceurs d’accéder à l’inventaire Targetspot comprenant de prestigieuses marques comme Sonos, AudioBoom, Blogtalk Radio, Trinity Audio, Radio France et les radios de Shoutcast, soit plus de 2 millions d’allocations chaque mois dans les pays scandinaves et en Finlande.

Alexandre Saboundjian, CEO et Fondateur d’AudioValley, estime que "Bauer Media Audio sera un allié de poids dans notre développement dans le Nord de l'Europe." L'avance des pays nordiques en matière de consommation d'audio digital est en effet éloquente. La dernière étude Polaris Nordics le confirme : 91 % de la population écoute de la musique en streaming aujourd'hui. Les Nordiques écoutent en moyenne de la musique numérique 3,2 heures par jour. Les sources de découvertes musicales sont pour 36% la radio et pour 13% les playlists des services de streaming.

Prochain rendez-vous :

Annonce des résultats annuels 2020, mercredi 14 avril 2021