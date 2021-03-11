Andersen Global进军特克斯和凯科斯群岛

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与特克斯和凯科斯群岛首屈一指的知名律师事务所Misick & Stanbrook开展合作，以增强其在加勒比地区的业务。

Misick & Stanbrook由其高级合伙人Ariel Misick于1981年创立，具有全方位服务能力，专长于公司法和商法、旅游和度假区开发、房地产和诉讼。该律所可提供本土和离岸服务，客户群类型广泛，包括公司和机构、外国投资者和高净值人士等。

Ariel表示：“多年以来，通过为客户提供一流的解决方案，我们已经在市场上打造出令人羡慕的口碑。事实证明，我们的国际影响力和广泛的本土知识是我们的致胜法宝，与Andersen Global的合作进一步增强了我们在市场上的出众能力和竞争优势。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz补充道：“Misick & Stanbrook是一支优异的律师团队，在其所有执业领域均具有闻名业界的专业水准。该事务所的出色能力与我们在该地区的现有平台相辅相成，双方的合作将加强我们所秉持的独立、综合方法，这种方法对我们组织的成功至关重要。本次合作是我们在加勒比地区战略扩张过程中的又一丰硕成果。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾7,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾258个地点开展业务。

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