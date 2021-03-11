Andersen Global進軍土克凱可群島

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與土克凱可群島首屈一指的知名律師事務所Misick & Stanbrook展開合作，以強化其在加勒比海地區的業務。

Misick & Stanbrook由其資深合夥人Ariel Misick於1981年創立，具有全方位服務能力，專精於公司法和商法、旅遊和度假區開發、房地產和訴訟。該事務所可提供本土和離岸服務，客戶群類型廣泛，包括公司和機構、外國投資者和高淨值人士等。

Ariel表示：「多年以來，我們為客戶提供一流的解決方案，已經在市場上建立起令人羡慕的口碑。事實證明，我們的國際影響力和廣泛的本土知識是我們的致勝法寶，與Andersen Global的合作進一步強化我們在市場上的出眾能力和競爭優勢。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz補充道：「Misick & Stanbrook是一支優異的律師團隊，在其所有執業領域均具有聞名業界的專業水準。該事務所的出色能力與我們在該地區的現有平臺相輔相成，雙方的合作將加強我們所秉持的獨立、綜合方法，這種方法對本組織的成功至關重要。本次合作是我們在加勒比海地區策略性擴張過程中的又一豐碩成果。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾7,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾258個地點發展業務。

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