Lepton Global Solutions宣布與Satcube建立合作夥伴關係，拓展其針對小型可攜式VSAT終端機的網路服務

維吉尼亞州麥克萊恩--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Kymeta旗下領先的客製化統包衛星通訊解決方案和服務提供者Lepton Global Solutions (www.leptonglobal.com)今天宣布，公司與Satcube (www.satcube.com)建立了策略合作夥伴關係。此次合作將把Satcube極小尺寸的VSAT終端機系列加入Lepton的全球衛星網路，該衛星網路支援最小為45釐米的終端機孔徑。另外，Lepton Global Solutions將在全球提供Satcube Ku終端機，作為與Kymeta™ u8移動通訊(COTM)產品互補的暫停通訊(COTP)解決方案，兩者透過易於運輸和操作的硬體在相同的頻率上執行。

Lepton Global Solutions和Satcube將透過高度自動化、易於運輸、體積小、重量輕、功耗低的產品，共同挑戰傳統的衛星通訊傳輸和使用方式。此次合作的目標是為全球國防、公共安全和商業客戶提供世界一流的技術和服務。Satcube和u8終端機都是為了滿足戰術性、易用性操作要求。它們不同的外形設計和功能集能夠滿足移動用戶的不同應用需求。

Kymeta連接服務與政府專案副總裁Isabel LeBoutillier表示：「大多數商業衛星服務網路都是為寬邊操作的大孔徑天線而設計，這意味著像Satcube和u8這樣的小型平面終端機無法在全球得到支援。我們的網路從零開始建設，就是為了滿足這類較新的極小平面VSAT終端機的技術要求。與Satcube的合作將讓我們能夠為行動客戶提供非凡的連接方案，以實現更多應用。」

Satcube創辦人兼執行長Jakob Kallmer表示：「此次合作將使我們兩家公司能夠充分滿足互補性客戶的需求，並提供符合更廣泛受眾需求的解決方案。我們與Lepton的合作將讓Satcube能夠為全球客戶提供更加順暢、更可靠的連接體驗，能夠與Lepton合作，我們感到無比興奮。」

Satcube Ku是一款一體化的精簡型隨身衛星終端機，其平面天線的尺寸相當於一台大型筆記型電腦。該終端機讓使用者能夠在不到一分鐘的時間內建立易於使用的Wi-Fi熱點並接收高速寬頻連線訊號，以執行關鍵的現場工作任務和通訊。

Lepton Global Solutions和Satcube均利用Kymeta寬頻，此寬頻是首個針對陸地行動應用平面天線的獨特特性而設計的衛星服務。這項服務從零開始構建，針對弱勢終端機和天線進行軟體定義，確保客戶在連接時不會出現延遲或處理量問題。客戶可透過聚合多家衛星供應商和數百家營運商而實現全球覆蓋的代管網路獲得容量。

Lepton為這些終端機提供的網路服務包括全域客製化的CIR套餐和Kymeta寬頻的衛星5x2 MIR及混合衛星-行動通訊選項。使用者購買的服務可用於單一終端機，也可以供多個終端機共用。

關於Lepton Global Solutions:

Kymeta旗下子公司Lepton Global Solutions專為商業和政府客戶開發和提供客製化但具有成本效益的全包式衛星通訊解決方案。Lepton的客製化端對端解決方案在代管衛星服務之外，還包括VSAT設備安裝、7天24小時全天候技術支援和客製化的後端IT基礎架構，以滿足客戶的特定需求。

Lepton總部位於維吉尼亞州泰森斯角，在華盛頓特區週邊。

如需瞭解更多資訊，請造訪www.leptonglobal.com。

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