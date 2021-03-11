Lepton Global Solutions宣布与Satcube建立合作伙伴关系，拓展其面向小型便携式VSAT终端的网络服务

弗吉尼亚州麦克莱恩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Kymeta旗下领先的定制化统包卫星通信解决方案和服务提供商Lepton Global Solutions (www.leptonglobal.com)今天宣布，公司与Satcube (www.satcube.com)建立了战略合作伙伴关系。此次合作将把Satcube极小尺寸的VSAT终端系列添加到Lepton的全球卫星网络，该卫星网络支持最小为45厘米的终端孔径。另外，Lepton Global Solutions将在全球提供Satcube Ku终端，作为与Kymeta™ u8移动通信(COTM)产品互补的暂停通信(COTP)解决方案，两者通过易于运输和操作的硬件在相同的频率上运行。

Lepton Global Solutions和Satcube将通过高度自动化、易于运输、体积小、重量轻、功耗低的产品，共同挑战传统的卫星通信传输和使用方式。此次合作的目标是为全球国防、公共安全和商业客户提供世界一流的技术和服务。Satcube和u8终端都是为了满足战术性、易用性操作要求。它们不同的外形设计和功能集能够满足移动用户的不同应用需求。

Kymeta连接服务与政府项目副总裁Isabel LeBoutillier表示：“大多数商业卫星服务网络都是为宽边运行的大孔径天线而设计，这意味着像Satcube和u8这样的小型平板终端无法在全球范围内得到支持。我们的网络从零开始建设，就是为了满足这类较新的极小平板VSAT终端的技术要求。与Satcube的合作将让我们能够为移动客户提供非凡的连接方案，以实现更多应用。”

Satcube创始人兼首席执行官Jakob Kallmer表示：“此次合作将使我们两家公司能够更好地满足互补性客户的需求，并提供符合更广泛受众需求的解决方案。我们与Lepton的合作将让Satcube能够为全球客户提供更加无缝、更可靠的连接体验，能够与Lepton合作，我们感到无比兴奋。”

Satcube Ku是一款一体化的紧凑型随身卫星终端，其平板天线的尺寸相当于一台大型笔记本电脑。该终端让用户能够在不到一分钟的时间内创建易于使用的Wi-Fi热点并接收高速宽带连接信号，以执行关键的现场工作任务和通信。

Lepton Global Solutions和Satcube均利用Kymeta宽带，此宽带是首个针对陆地移动应用平板天线的独特特性而设计的卫星服务。这项服务从零开始构建，针对弱势终端和天线进行软件定义，确保客户在连接时不会出现延迟或处理量问题。客户可通过聚合多家卫星供应商和数百家运营商而实现全球覆盖的托管网络获得容量。

Lepton为这些终端提供的网络服务包括全局定制的CIR套餐和Kymeta宽带的卫星5x2 MIR及混合卫星-蜂窝选项。用户购买的服务可用于单个终端，也可以供多个终端共享。

关于Lepton Global Solutions:

Kymeta旗下子公司Lepton Global Solutions专为商业和政府客户开发和提供定制化但具有成本效益的全包式卫星通信解决方案。Lepton的定制化端到端解决方案在托管卫星服务之外，还包括VSAT设备安装、7天24小时全天候技术支持和定制的后端IT基础设施，以满足客户的特定需求。

Lepton总部位于弗吉尼亚州泰森斯角，在华盛顿特区外围。

如需了解更多信息，请访问www.leptonglobal.com。

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