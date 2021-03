ESSEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--FPT Europe – een dochteronderneming van FPT Corporation, de wereldwijde technologie dienstverlener, heeft vandaag aangekondigd dat FPT Europe en E.ON een driejarig contract hebben gesloten voor SAP-gerelateerde diensten. FPT levert Application Managed Service (AMS) voor drie systemen van E.ON’s ERP, waaronder een S/4-gebaseerde. Deze systemen ondersteunen momenteel 16.000 gebruikers uit 8 landen in Europa.

“Met dit initiatief zullen we onze huidige inkoopmix optimaliseren om niet alleen kostenbesparingen te realiseren, maar ook om leveranciers te consolideren op het gebied van applicatieonderhoud en -ondersteuning. Wij zien dit als een enabler voor service- en procesharmonisatie en integratie van E.ON en innogy IT-processen. Bovendien zal de nieuwe opzet het BizDevOps-model binnen E.ON versterken door externe middelen nauw te integreren in multifunctionele teams, ” aldus de heer Wendiggensen, Vendor and IT Transformation Manager bij E.ON Digital Technology GmbH, de belangrijkste doelstellingen van het contract.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.