Alps Alpine conclut un partenariat avec Skyhook, fournisseur de technologie de localisation pour les services IdO

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Alps Alpine, fabricant de premier rang de composants électroniques et de systèmes d’infoloisirs automobiles, a choisi Skyhook, leader indépendant mondial en technologie de localisation, en tant que son prestataire de services de localisation. Alps Alpine utilisera maintenant la technologie de positionnement de la localisation de précision de Skyhook dans ses dispositifs et services de l’Internet des Objets (IdO).

Grâce à la vaste expérience d’Alps Alpine dans le domaine de l’électronique associée à la grande expertise de Shyhook en matière de localisation, Alps Alpine pourra créer une excellente expérience utilisateur pour les entreprises et les établissements qui ont besoin de connaître la localisation exacte de leurs dispositifs pour les gérer et les exploiter.

L’implication d’Alps Alpine dans l’industrie IdO est étendue, et l’apport de la technologie de Skyhook assure que les clients reçoivent un positionnement exact et précis à partir de tous leurs dispositifs IdO.

La capacité de Skyhook à fournir une localisation exacte indifféremment des interférences environnementales, telles que dans les tunnels souterrains ou dans les villes fortement peuplées, est incroyablement précieuse pour analyser le transport efficace de matériaux, assurer la ponctualité de la chaîne d’approvisionnement, et localiser des palettes ou des bacs de grande dimension dans un entrepôt. Ces capacités bénéficieront aux dispositifs d’Alps Alpine et à ses clients. Le système de positionnement hybride Precision Location de Skyhook localise les dispositifs en utilisant les signaux Wi-Fi, GNSS et cellulaires, assurant que tous les dispositifs, tels que les localisateurs d’actifs, peuvent être localisés dans tous les environnements. La solution permet de localiser les dispositifs dans les réseaux limités LPWAN tels que Sigfox en utilisant uniquement 12 bytes de charge, selon des modalités à très faible consommation d’énergie, permettant aux dispositifs de demeurer en service pendant des durées plus longues, avec une seule batterie.

« Alps Alpine estime que les informations de localisation de haute précision de Skyhook permettront d’accroître la valeur de ses dispositifs IdO qui ont une longue durée de vie », a déclaré Koichi Endo, directeur, vice-président senior, directeur adjoint de la technologie, New Business and Engineering, Alps Alpine.

« Nous sommes fiers de conclure un partenariat avec Alps Alpine pour fournir le système de positionnement hybride de Skyhook à tout un éventail de ses produits », a fait savoir Craig Waggy, PDG de Skyhook. « Les dispositifs et services IdO profitent grandement du système de localisation exact et économe en ressources de Skyhook, qui est son cœur de métier. »

À propos de Skyhook :

Skyhook, le leader indépendant mondial en matière de technologie de localisation, exploite le plus important réseau de localisation indépendant au monde, composé de 5,1 milliards de hotspots Wifi géolocalisés et de 200 millions de tours de téléphonie mobile. Skyhook traite des dizaines de milliards de transactions de localisation, fournissant aux terminaux, applications, appareils portables, marques et plateformes publicitaires des données et renseignements de localisation précis et détaillés. Skyhook, par l’entremise de sa société mère Skyhook Holding, Inc., est exploitée comme une filiale à part entière de Liberty Broadband Corporation. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.skyhook.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.