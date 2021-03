Pegasus Tech Ventures lanza un fondo por 50 millones de USD con Japanet Holdings

SAN JOSÉ, California--(BUSINESS WIRE)--Pegasus Tech Ventures (“Pegasus”), una firma global de capital de riesgo con sede en Silicon Valley, anunció una asociación con el gigante de las compras por televisión de Japón Japanet Holdings (“Japanet”) para establecer un fondo corporativo de capital de riesgo por 50 millones de USD a fin de invertir en empresas emergentes innovadoras de todo el mundo.

Japanet, que tiene sede en Nagasaki, Japón, es reconocida por sus servicios de compras desde el hogar y ahora se está extendiendo a otros sectores comerciales. La empresa recientemente inició un nuevo proyecto para construir la urbanización “Stadium City” en esa ciudad, que se inaugurará en 2024. Aunque se centra en un estadio deportivo, el proyecto también incluye la edificación de instalaciones de usos múltiples, como oficinas comerciales, tiendas de venta minorista, hoteles y estadios para eventos en vivo, con el objetivo de convertirlo en un punto de referencia de Nagasaki que revitalice la comunidad local y regional. Japanet también se compromete a enriquecer la vida de las personas mayores y brindar apoyo educativo a los niños de todo el mundo.

A través del fondo con Pegasus, Japanet apunta a generar valor mediante la financiación de nuevas ideas y la colaboración con empresas emergentes que desarrollen tecnologías innovadoras. El fondo planea invertir en Silicon Valley y otras partes de Norteamérica, además de Israel, Europa y Asia.

“En el Grupo Japanet, queremos encontrar empresas emergentes con mucho potencial y emprendedores talentosos para ayudarlas a alcanzar el éxito y aportar un verdadero valor al mundo. Mediante un fondo de capital de riesgo, queremos hallar tecnologías emergentes de vanguardia que podamos usar en el proyecto Stadium City de Nagasaki para poder ofrecer nuevos servicios, como educación de niños, cuidado de personas mayores, hotelería y otros que puedan mejorar la vida de las personas”, afirmó Akito Takata, presidente y director ejecutivo de Japanet.

"Aprovecharemos nuestra red global para presentarles Japanet a las empresas emergentes de primer nivel”, señaló Anis Uzzaman, fundador y director ejecutivo de Pegasus Tech Ventures. “Con una relación de este tipo, tanto las empresas emergentes como Japanet se verán favorecidas. Nuestro objetivo es crear una plataforma de innovación global que respalde el crecimiento de las empresas de nuestra cartera y el éxito de nuestros socios corporativos”.

Pegasus desplegará a su equipo en Silicon Valley y otras 15 regiones del mundo para que encuentren las mejores empresas emergentes y las conecten con la amplia red de socios corporativos de Japanet y Pegasus.

Pegasus ha establecido fondos de inversión de capital de riesgo con más de 35 corporaciones de todo el mundo, como Aisin Seiki, Sojitz Corporation, Sega Sammy Holdings, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation y ASUS, entre otras.

Acerca de Japanet Holdings Co., Ltd.

Sobre la base de la visión corporativa "The joy of living now" (La dicha de vivir el presente), Japanet administra un negocio de compras desde el hogar, además de un importante negocio deportivo diseñado para revitalizar la comunidad local y regional. Para engrandecer el "presente", Japanet también trabaja para mejorar los servicios de atención médica y abordar otras cuestiones sociales, como el apoyo educativo a los niños de todo el mundo y la asistencia para áreas afectadas por las catástrofes. Para obtener más información, visite el sitio web https://corporate.japanet.co.jp/.

Acerca de Pegasus Tech Ventures

Pegasus Tech Ventures es una firma global de capital de riesgo con sede en Silicon Valley y activos administrados por 1500 millones de USD. Pegasus brinda capital intelectual y financiero a las empresas tecnológicas emergentes de todo el mundo. Además de ofrecerles a los inversionistas institucionales un enfoque de inversión de capital de riesgo de primer nivel, Pegasus brinda un exclusivo modelo de capital de riesgo como servicio (Venture Capital-as-a-Service, VCaaS) a grandes corporaciones globales que desean asociarse con empresas tecnológicas emergentes de vanguardia. Algunos de los más de 35 socios corporativos que se apuntaron para trabajar con Pegasus son ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz y Omron. Estas corporaciones pueden tener acceso a más de 180 empresas de la cartera de Pegasus, como SpaceX, 23andMe, SoFi, Bird, Color, App Annie y muchas más. Para obtener más información, visite www.pegasustechventures.com.

