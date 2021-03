Het Secure Systems Research Centre van het Technology Innovation Institute werkt samen met Purdue University aan een baanbrekend UAV-beveiligingsproject

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Technology Innovation Institute (TII), de pijler van toegepast onderzoek van de Advanced Technology Research Council (ATRC), heeft vandaag aangekondigd dat haar Secure Systems Research Centre (SSRC) een samenwerking aangaat met Purdue University, een wereldberoemde Amerikaanse openbare onderzoeksuniversiteit. De twee entiteiten werken samen aan een driejarig geavanceerd cyberbeveiligingsproject om ervoor te zorgen dat onbemande luchtvaartuigen (UAV's) veilig en efficiënt kunnen worden gebruikt in stedelijke operaties.

Het Secure Systems Research Centre is een van de eerste zeven toegewijde onderzoekscentra bij TII. De onderzoekssamenwerking met Purdue University, getiteld 'Cybersecurity for UAS Operations in Urban Environment', omvat de studie van veiligheid en veerkracht in cyberfysieke en autonome systemen. Het project onderzoekt de veiligheidsuitdagingen die onbemande luchtvaartuigen (UAS's) ervaren in operationele omgevingen. Deze systemen en voertuigen zijn kwetsbaar voor geavanceerde cyberaanvallen op het gebied van communicatie, navigatie, bewaking en commando en controle. De uitkomst van dit onderzoek helpt in de toekomst bij ander onderzoek bij het Secure Systems Research Centre.

Dr. Shreekant (Ticky) Thakkar, Hoofdonderzoeker bij het Secure Systems Research Centre die het Secure Autonomous Computing-werk leidt, zei: “Onze wereld wordt steeds complexer. Dit blijkt uit het stijgende aantal cyberaanvallen en surveillance-inbreuken die dagelijks plaatsvinden. We moeten de controle over kritieke digitale systemen terugwinnen. We zijn optimistisch over het feit dat de onderzoeksresultaten van het Secure Systems Research Centre van TII ons in staat zullen stellen de overhand te krijgen in de strijd tegen deze kwaadaardige aanvallen.”

Hij voegde toe: “We zijn verheugd dat het Purdue-team onder leiding van prof. Inseok Hwang van de School of Aeronautics and Astronautics partner is geworden om cyberfysieke en autonome systemen veilig en bestand tegen malware te maken met behulp van hun ultramoderne autonome drone-testfaciliteit. Dit maakt de groei van commerciële autonome drones en robots in de VAE en wereldwijd mogelijk, opent nieuwe kansen voor ondernemingen en maakt het gebruik ervan voor alle mensen veiliger.”

Een multidisciplinaire groep onderzoekers van Purdue University bundelt de krachten met het Secure Systems Research Centre-team van TII.

Het onderzoeksproject omvat vier ontwikkelingsfasen. Ten eerste voert het een modellering en analyse van UAS-beveiliging uit. Ten tweede ontwikkelt het algoritmen en methodologieën voor een hoge mate van zekerheid van autonomie. Ten derde creëert het een experimentele omgeving en wordt er gewerkt aan het simuleren van veilige en beveiligde stedelijke UAS-operaties. Ten slotte test en valideert het mitigatiestrategieën in een geschaald testbed met gemengde realiteit.

Dit driejarige project wordt geleid door prof. Inseok Hwang als hoofdonderzoeker. Prof. Hwang wordt bij dit project bijgestaan door twee mede-onderzoekers van Purdue University, prof. James Goppert, een gastdocent aan de School of Aeronautics and Astronautics en managing director van de UAS Research and Test Facility; en prof. Dongyan Xu, de Samuel D. Conte hoogleraar computerwetenschappen en directeur van CERIAS (Center for Education and Research in Information Assurance and Security), het onderzoeks- en onderwijscentrum voor cyberbeveiliging van Purdue.

Prof. Hwang beoordeelt potentiële cyberaanvallen op de systemen, prof. Xu voert resource-efficiënte encryptie, multi-UAS-communicatie en ander onderzoeken uit vanuit het cyberperspectief, terwijl prof. Goppert de drones test in een speciale gemengde realistische omgeving die hij zal ontwerpen. en bouwen.

Prof. Hwang zei: “Dit baanbrekende project komt in een tijd van toenemende afhankelijkheid van UAS's in verschillende sectoren, van beveiliging tot geneeskunde en logistiek, en alles daartussenin. We zijn ervan overtuigd dat onze samenwerking zich zal vertalen in wereldwijde overwinningen voor de internationale gemeenschap en de komende jaren tot veel meer onderzoeksmijlpalen zal leiden.”

Ga voor meer informatie naar www.tii.ae en https://securesystems.tii.ae/

*Bron: AETOSWire

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.