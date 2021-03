Il Centro di ricerca sui sistemi sicuri del Technology Innovation Institute collabora con la Purdue University su un rivoluzionario progetto di sicurezza per i veicoli aerei senza equipaggio (UAV)

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Il Technology Innovation Institute (TII), il pilastro della ricerca applicata del Consiglio per la ricerca tecnologica avanzata (Advanced Technology Research Council, ATRC), ha annunciato oggi che il suo Centro di ricerca per sistemi sicuri (Secure Systems Research Center, SSRC) ha stretto una partnership con la Purdue University, ateneo pubblico statunitense di fama mondiale specializzato nella ricerca. I due enti stanno collaborando su un progetto triennale di sofisticata sicurezza informatica per garantire che i veicoli aerei privi di equipaggio (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) possano essere utilizzati in modo sicuro ed efficiente nelle operazioni urbane.

Il Centro di ricerca per sistemi sicuri è uno dei sette centri di ricerca originari del TII. La collaborazione in materia di ricerca con la Purdue University, denominata “Cybersecurity for UAS Operations in Urban Environment” (“Cybersecurity per le operazioni UAS in ambiente urbano”), include lo studio della sicurezza e della resilienza nei sistemi cyber-fisici e autonomi. Il progetto esamina le sfide di sicurezza che i velivoli a pilotaggio remoto (Unmanned Aerial Systems, UAS) sperimentano negli ambienti operativi. I sistemi e i veicoli in questione sono vulnerabili a sofisticati attacchi informatici in termini di comunicazione, navigazione, sorveglianza e comando e controllo. Il risultato di questa ricerca aiuterà altre ricerche future presso il Centro di ricerca per sistemi sicuri.

Il Dott. Shreekant (Ticky) Thakkar, capo ricercatore presso il Centro di ricerca per sistemi sicuri, a capo dei lavori del Secure Autonomous Computing, ha dichiarato: “Il nostro mondo sta diventando sempre più complesso. Ciò risulta evidente dal numero crescente di attacchi informatici e violazioni della sorveglianza che si verificano ogni giorno. Dobbiamo riprendere il controllo dei sistemi digitali d’importanza cruciale. Siamo ottimisti sul fatto che i risultati della ricerca al Centro di ricerca per sistemi sicuri del TII ci permetteranno di avere la meglio nella lotta contro questi attacchi dannosi”.

Ha quindi aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con il team di Purdue guidato dal Prof. Inseok Hwang della Scuola di Aeronautica e astronautica, insieme potremo rendere i sistemi cyber-fisici e autonomi sicuri e resistenti al malware utilizzando la loro struttura di test all’avanguardia per droni autonomi. Questo permetterà la crescita di droni e robot commerciali autonomi negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo, aprendo nuove opportunità alle imprese e rendendo il loro uso più sicuro per tutti”.

Un gruppo multidisciplinare di ricercatori della Purdue University unirà le proprie forze a quelle del team del Centro di ricerca per sistemi sicuri del TII.

Il progetto di ricerca prevede quattro fasi di sviluppo. Come prima cosa, effettuerà una modellazione e un’analisi della sicurezza degli UAS. In un secondo momento, svilupperà algoritmi e metodologie per l’autonomia ad alta sicurezza. Quindi, costruirà un ambiente sperimentale e lavorerà per simulare operazioni UAS urbane sicure. Infine, testerà e convaliderà le strategie di mitigazione in un testbed di realtà mista in scala.

Questo progetto triennale è guidato dal Prof. Inseok Hwang in veste di ricercatore principale. Nel progetto, il Prof. Hwang è assistito da due co-ricercatori della Purdue University: il Prof. James Goppert, assistant visiting professor presso la Scuola di Aeronautica e astronautica e amministratore delegato del UAS Research and Test Facility, e il Prof. Dongyan Xu, Samuel D. Conte Professor di Computer Science e direttore del CERIAS (Center for Education and Research in Information Assurance and Security), il centro di ricerca e formazione sulla cybersecurity della Purdue.

Il Prof. Hwang valuterà i potenziali attacchi informatici ai sistemi, il Prof. Xu condurrà una crittografia efficiente delle risorse, comunicazioni multi-UAS e altre ricerche dal punto di vista informatico, mentre il Prof. Goppert testerà i droni in uno speciale ambiente di realtà mista da lui progettato e realizzato.

Il Prof. Hwang ha dichiarato: “Questo importante progetto arriva in un momento di crescente fiducia negli UAS in vari settori, dalla sicurezza, alla medicina, alla logistica e quant’altro. Siamo sicuri che la nostra collaborazione si tradurrà in vittorie globali per la comunità internazionale e porterà a molte altre pietre miliari nella ricerca negli anni a venire”.

