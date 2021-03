Pegasus Tech Ventures lança fundo de US$ 50 milhões com a Japanet Holdings

SAN JOSÉ, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Pegasus Tech Ventures (“Pegasus”), uma empresa global de capital de risco sediada no Vale do Silício, anunciou uma parceria com a gigante de compras pela TV do Japão, a Japanet Holdings (“Japanet”) para estabelecer um fundo de capital de risco corporativo de US$ 50 milhões para investir em startups inovadoras ao redor do globo.

A Japanet, sediada em Nagasaki, Japão, é bem conhecida por seus serviços de compras para casa e agora está se expandindo para outros setores de negócios. A empresa iniciou recentemente um novo projeto para construir uma “Cidade Estádio” em Nagasaki, Japão, que será inaugurada em 2024. Focado em um estádio esportivo, o projeto inclui o desenvolvimento de instalações de uso misto, como escritórios, lojas de varejo, hotéis, e arenas para eventos ao vivo, buscando torná-lo um marco em Nagasaki que irá revitalizar a comunidade local e regional. A Japanet também está comprometida ao enriquecimento da vida dos idosos e em fornecer suporte educacional para crianças em todo o globo.

Através do fundo com a Pegasus, a Japanet busca criar valor financiando novas ideias e colaborando com startups que desenvolvem tecnologias inovadoras. O fundo planeja investir no Vale do Silício e em outras áreas da América do Norte, além de Israel, Europa e Ásia.

“Nós do Japanet Group gostaríamos de encontrar startups de alto potencial com empreendedores talentosos, e ajudá-los a alcançar o sucesso e contribuir com real valor para o mundo. Utilizando um fundo de risco, gostaríamos de encontrar tecnologias de ponta em startups que possamos utilizar no projeto ‘Cidade Estádio’ de Nagasaki, para que ser possível oferecer novos serviços, como educação infantil, cuidado ao idoso, hospitalidade, e outros serviços que possam ajuda a melhorar as vidas das pessoas”, afirmou Akito Takata, presidente e diretor executivo da Japanet.

“Iremos alavancar nossa rede global para apresentar a Japanet a startups de alto nível”, disse Anis Uzzaman, fundador e diretor executivo da Pegasus Tech Ventures. “Ao fazer a conexão, tanto as startups quanto a Japanet se beneficiarão. Nosso objetivo é criar uma plataforma global de inovação que suporte o crescimento do nosso portfólio de empresas e o sucesso dos nossos parceiros corporativos”.

A Pegasus irá implantar sua equipe no Vale do Silício e em 15 outras regiões ao redor do mundo para encontrar as melhores startups e conectá-la à Japanet e à extensa rede de parceiros corporativos da Pegasus.

A Pegasus estabeleceu fundos de investimento de risco com mais de 35 empresas globais, incluindo a Aisin Seiki, Sojitz Corporation, SEGA SAMMY HOLDINGS, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation, e ASUS, entre outras.

Sobre a Japanet Holdings Co., Ltd.

Baseada em uma visão corporativa, “A alegria de viver agora”, a Japanet opera um negócio de compras para casa, além de um grande negócio relacionado aos esportes, projetado para revitalizar a comunidade local e regional. Para enriquecer o “agora”, a Japanet também está trabalhando para melhorar os serviços de saúde e tratar de outros problemas sociais, como suporte educacional para crianças ao redor do mundo, e suporte para áreas afetadas por desastres. Para mais informações, visite o website https://corporate.japanet.co.jp/.

Sobre a Pegasus Tech Ventures

A Pegasus Tech Ventures é uma empresa global de capital de risco baseada no Vale do Silício com US$ 1,5 bilhão em ativos sob gestão. A Pegasus oferece capital intelectual e financeiro para empresas emergentes de tecnologia ao redor do mundo. Além de oferecer a investidores institucionais uma abordagem de investimento de capital de risco de nível superior, a Pegasus também oferece um exclusivo modelo de Capital de Risco como Serviço (Venture Capital-as-a-Service, VCaaS) para grandes corporações globais que desejam fazer parcerias com startups de tecnologia de ponta. Alguns dos mais dos 35 parceiros corporativos que contrataram o trabalho da Pegasus incluem a ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz, e Omron. Estas corporações podem acessar o portfólio da Pegasus, com mais de 180 empresas como a SpaceX, 23andMe, SoFi, Bird, Color, App Annie, e muitas outras. Para saber mais, visite www.pegasustechventures.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.