NetApp Astra simplifica a automatiza gerenciamento de dados de aplicativo para Kubernetes, tratando de importantes desafios para muitas empresas

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de software guiada pela nuvem e centrada em dados NetApp (NASDAQ: NTAP) anunciou hoje a disponibilidade geral do NetApp Astra (anteriormente conhecido como Project Astra), um serviço de gerenciamento de dados sensíveis ao aplicativo, totalmente administrado, criado para cargas de trabalho Kubernetes. O NetApp Astra permite que organizações protejam, recuperem e movam aplicativos implantados em Kubernetes sem a necessidade de download, instalação, gerenciamento ou atualização de software, permitindo assim que foquem no desenvolvimento e escalonamento de seus aplicativos — não em gerenciar infraestrutura.

“Realizar backup, clonagem, recuperação de desastre, operações de ciclo de vida de dados, otimização de dados, conformidade e segurança são ações críticas para qualquer organização”, disse Eric Han, vice-presidente, gerenciamento de produto, Public Cloud Services da NetApp. “Juntos, estes desafios aumentam a complexidade. Isto vai diretamente contra o objetivo de desenvolvimento e implantação mais simples, mais rápida e flexível de aplicações de Kubernetes – uma visão que o NetApp Astra ajudará a alcançar”.

“Aplaudo o objetivo da NetApp de oferecer gerenciamento de dados sensíveis ao aplicativo para Kubernetes”, afirmou Rushi NS, arquiteto chefe da SAP. “O Astra tornará definitivamente mais fácil gerenciar, proteger e mover cargas de trabalho Kubernetes ricas em dados entre nuvens públicas e no local. Espero colaborar com a NetApp enquanto eles continuam a desenvolver o Astra”.

Com o NetApp Astra, a NetApp estende seus serviços de gerenciamento de dados líder no setor para o ecossistema de Kubernetes, ajudando organizações a gerenciar aplicativos nativos na nuvem e cargas de trabalho existentes com principais capacidades, incluindo:

Proteção de dados com instantâneos. As equipes podem tirar instantâneos para proteção de dados locais. Se os dados forem excluídos acidentalmente ou corrompidos, os aplicativos e dados associados podem ser revertidos para um instantâneo previamente gravado no mesmo cluster Kubernetes.

As equipes podem tirar instantâneos para proteção de dados locais. Se os dados forem excluídos acidentalmente ou corrompidos, os aplicativos e dados associados podem ser revertidos para um instantâneo previamente gravado no mesmo cluster Kubernetes. Desastre/recuperação de dados com backups remotos. As equipes também podem realizar um backup completo sensível ao aplicativo, de um aplicativo e estado. O backup pode ser utilizado para restaurar o aplicativo com seus dados para um cluster Kubernetes diferente na mesma região, ou em outra diferente, para lidar com casos de uso de recuperação de dados.

As equipes também podem realizar um backup completo sensível ao aplicativo, de um aplicativo e estado. O backup pode ser utilizado para restaurar o aplicativo com seus dados para um cluster Kubernetes diferente na mesma região, ou em outra diferente, para lidar com casos de uso de recuperação de dados. Portabilidade simplificada e migração do aplicativo com clones ativos. Aplicativos inteiros, juntamente com seus dados, podem ser movidos de um cluster Kubernetes para outro, não importando onde os clusters estejam localizados.

Atualmente suportando Google Cloud, o NetApp Astra irá em breve suportar os ambientes de nuvem pública Microsoft Azure e AWS, como também no local.

Mais informações sobre o NetApp Astra estão disponíveis no blog NetApp. As organizações também podem testar o NetApp Astra gratuitamente, se registrando aqui.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa global de software orientado para a nuvem e centrado em dados que capacita organizações para liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa oferece sistemas, software e serviços de nuvem que permitem aos clientes executarem seus aplicativos com o desempenho ideal, seja no data center ou na nuvem, e estejam eles desenvolvendo diretamente na nuvem, migrando para a nuvem ou criando experiências semelhantes à nuvem em suas próprias instalações. Com soluções que atuam nos mais diferentes ambientes, a NetApp ajuda organizações a desenvolverem seu próprio tecido de dados e oferecerem com segurança os dados, serviços e aplicativos certos para as pessoas certas, quando e onde for. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas mencionadas em http://www.netapp.com/TM são marcas comerciais da NetApp, Inc. Os demais nomes de produtos e empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos titulares.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.