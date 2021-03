Pegasus Tech Ventures lanceert een fonds van $ 50 miljoen met Japanet Holdings

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Pegasus Tech Ventures (‘Pegasus’), een internationale durfkapitaalfirma gevestigd in Silicon Valley, kondigde een samenwerking aan met de Japanse televisiewinkelgigant Japanet Holdings (‘Japanet’) om een durfkapitaalfonds van $ 50 miljoen op te richten om te investeren in innovatieve startups over de hele wereld.

Japanet, met het hoofdkantoor in Nagasaki, Japan, staat bekend om zijn thuiswinkeldiensten en breidt nu uit naar andere bedrijfssectoren. Het bedrijf is onlangs begonnen met een nieuw project voor de bouw van ‘Stadium City’ in Nagasaki, Japan, dat in 2024 zal worden geopend. Het project is gecentreerd rond een sportstadion en omvat de ontwikkeling van faciliteiten voor gemengd gebruik, zoals kantoren, winkels, hotels en arena's voor live evenementen, met als doel er een bezienswaardigheid in Nagasaki van te maken die de lokale en regionale gemeenschap nieuw leven inblaast. Japanet zet zich ook in voor de verrijking van het leven van ouderen en het bieden van educatieve ondersteuning aan kinderen over de hele wereld.

Via het fonds met Pegasus wil Japanet waarde creëren door nieuwe ideeën te financieren en samen te werken met startups die innovatieve technologieën ontwikkelen. Het fonds is van plan te investeren in Silicon Valley en andere delen van Noord-Amerika, evenals in Israël, Europa en Azië.

“Wij bij de Japanet-groep willen graag startups met een hoog potentieel vinden met getalenteerde ondernemers en hen helpen slagen en echte waarde bijdragen aan de wereld. Met behulp van een durfkapitaalfonds willen we geavanceerde startup-technologieën vinden die we kunnen gebruiken in het 'Stadium City'-project in Nagasaki, zodat we nieuwe diensten kunnen bieden, zoals kinderonderwijs, ouderenzorg, gastvrijheid en andere diensten die kunnen helpen bij het verbeteren van het leven van mensen”, zei Akito Takata, President en CEO van Japanet.

“We zullen ons internationale netwerk gebruiken om Japanet kennis te laten maken met eersteklas startups”, zei Anis Uzzaman, oprichter en CEO van Pegasus Tech Ventures. “Door de connectie te maken, profiteren zowel de startups als Japanet. Ons doel is om een internationaal innovatieplatform te creëren dat de groei van onze portfoliobedrijven en het succes van onze zakelijke partners ondersteunt.”

Pegasus zal zijn team in Silicon Valley en in 15 andere regio's over de hele wereld inzetten om de beste startups te vinden en deze in contact te brengen met het uitgebreide netwerk van zakelijke partners van Japanet en Pegasus.

Pegasus heeft durfkapitaalfondsen opgericht met meer dan 35 internationale ondernemingen, waaronder Aisin Seiki, Sojitz Corporation, SEGA SAMMY HOLDINGS, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation en ASUS.

Over Japanet Holdings Co., Ltd.

Gebaseerd op een bedrijfsvisie, ‘The joy of living now’, runt Japanet een thuiswinkelbedrijf, evenals een groot sportgerelateerd bedrijf dat is ontworpen om de lokale en regionale gemeenschap nieuw leven in te blazen. Om het ‘nu’ te verrijken, werkt Japanet ook aan het verbeteren van de gezondheidszorg en het aanpakken van andere sociale kwesties, zoals onderwijsondersteuning voor kinderen over de hele wereld en ondersteuning voor door rampen getroffen gebieden. Ga voor meer informatie naar de website https://corporate.japanet.co.jp/​.

Over Pegasus Tech Ventures

Pegasus Tech Ventures is een internationale durfkapitaalfirma gevestigd in Silicon Valley met $ 1,5 miljard aan beheerd vermogen. Pegasus biedt intellectueel en financieel kapitaal aan opkomende technologiebedrijven over de hele wereld. Pegasus biedt institutionele investeerders niet alleen een aanpak voor risicokapitaalinvestering van het hoogste niveau, maar ook een uniek Venture Capital-as-a-Service (VCaaS)-model voor grote, internationale ondernemingen die willen samenwerken met geavanceerde technologie-startups. Enkele van de meer dan 35 zakelijke partners die zich hebben aangemeld om met Pegasus samen te werken, zijn ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz en Omron. Deze ondernemingen hebben toegang tot meer dan 180 Pegasus-portfoliobedrijven zoals SpaceX, 23andMe, SoFi, Bird, Color, App Annie en nog veel meer. Ga voor meer informatie naar www.pegasustechventures.com​.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.