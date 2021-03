La CEPI et VBI Vaccines unissent leurs efforts pour faire progresser les vaccins candidats contre les variantes de COVID-19

OSLO, Norvège & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--La CEPI, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, et VBI Vaccines Inc. (Nasdaq : VBIV), viennent d'annoncer un partenariat pour développer les candidats vaccins à particules pseudo-virales enveloppées (eVLP) de VBI contre les variantes du SRAS-CoV-2, dont la variante B.1.351, également connue sous le nom de 501Y.V2 et identifiée pour la première fois en Afrique du Sud.

La CEPI contribuera à hauteur de 33 millions de dollars à l'avancement du VBI-2905, un candidat eVLP monovalent exprimant la forme de pré-fusion de la protéine de spicule de la souche B.1.351, au cours du développement clinique de Phase 1. En vertu de l'accord, ce financement soutiendra également l'expansion préclinique d'autres candidats vaccins multivalents conçus pour évaluer la portée potentielle de la technologie eVLP de VBI. Cette expansion préclinique a pour but de développer des candidats vaccins cliniquement prêts, capables de répondre à des variantes émergentes.

Le Dr Richard Hatchett, PDG de la CEPI, a déclaré :

"Des progrès considérables ont été réalisés dans la mise au point de vaccins sûrs et efficaces contre la COVID-19. Cependant, parallèlement au déploiement mondial des vaccins, nous devons maintenant redoubler nos efforts de R&D afin de nous doter des outils nécessaires pour nous attaquer aux nouvelles variantes du virus. Je suis ravi que la CEPI soutienne le développement des candidats vaccins prometteurs de VBI contre les variantes préoccupantes, qui pourront être distribués stratégiquement dans le monde entier grâce à COVAX s'ils s'avèrent sûrs et efficaces."

Et d'ajouter : "Aujourd'hui, la CEPI lance également son plan quinquennal visant à réduire considérablement, voire à éliminer à long terme, le risque de maladies épidémiques et pandémiques, y compris les coronavirus. Pour atteindre cet objectif, il est impératif d'agir dès maintenant en investissant dans des activités de R&D capitales afin d'optimiser nos stratégies et technologies de vaccination."

Jeff Baxter, président et directeur général de VBI, a déclaré :

"Nous remercions la CEPI pour son partenariat, son soutien et sa confiance dans notre approche eVLP pour la mise au point de vaccins. Nous nous réjouissons de travailler avec la CEPI, qui a joué un rôle crucial dans le développement des vaccins COVID-19 au cours des 12 derniers mois, et nous poursuivons avec détermination notre mission qui est de contribuer à la fin de la pandémie en cours et à la protection à long terme contre les coronavirus."

La technologie eVLP de VBI a bénéficié d'un investissement du gouvernement du Canada, qui marque depuis longtemps son soutien et son engagement financier vital en faveur du CEPI.

Karina Gould, ministre canadienne du développement international, a déclaré :

"Le Canada est résolument engagé dans ses partenariats en matière de vaccins. La collaboration inédite annoncée aujourd'hui permettra de garantir à des millions de personnes l'accès à des vaccins sûrs contre la COVID-19 et les futures menaces de maladies infectieuses."

Une course contre la mutation virale

La CEPI investit dans le développement de vaccins contre les variantes de COVID-19 pour aider le monde à conserver une longueur d'avance sur le virus.

Le virus responsable de la COVID-19 est en constante mutation. La variante B.1.1.7 (identifiée pour la première fois au Royaume-Uni) est jusqu'à 70 % plus transmissible que le virus apparu à Wuhan et il a depuis été confirmé qu'elle est associée à un risque accru d'hospitalisation et de décès. Les variantes B.1.351 et P.1 (identifiées en Afrique du Sud et au Brésil, respectivement) sont encore plus inquiétantes. Elles se propagent rapidement, peuvent réinfecter des personnes ayant déjà été infectées et rendent nos contre-mesures - y compris nos vaccins et nos traitements à base d'anticorps monoclonaux - moins efficaces. La plus grande transmissibilité de ces variantes pourrait entraîner un renversement des tendances mondiales actuelles à la baisse concernant la transmission, selon les observations faites ces dernières semaines, ce qui se traduirait par une nouvelle charge pour les systèmes de santé et par une augmentation du nombre de décès.

Une politique d'accès équitable pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie

Le taux de mutation virale est fonction de la propagation mondiale du virus, il est donc impératif de contrôler sa transmission partout. La CEPI s'est donc engagée à permettre un accès mondial équitable aux vaccins COVID-19 et, par cet accord, la CEPI et VBI se sont accordés pour que les vaccins candidats soutenus par la CEPI soient mis à la disposition du mécanisme COVAX pour l'achat et l'attribution, dans la mesure où ils s'avèrent sûrs et efficaces. Le mécanisme COVAX vise à garantir un accès équitable aux vaccins COVID-19 pour tous les pays souhaitant participer, quel que soit leur niveau de développement. À ce jour, COVAX a fourni des vaccins à plus de 30 pays, avec pour objectif de distribuer 2 milliards de doses dans le monde en 2021.

Les candidats vaccins eVLP contre le coronavirus de VBI

VBI Vaccines fait progresser une série de candidats vaccins contre les coronavirus, dans le cadre du programme VBI-2900, élaborés à partir de la technologie de la plateforme eVLP exclusive de la société, en collaboration avec le Conseil national de recherches du Canada. Les coronavirus sont enveloppés par la nature, ce qui en fait une cible privilégiée pour la technologie de la plateforme eVLP de VBI. La technologie eVLP de VBI est flexible et hautement personnalisable, permettant l'expression de plusieurs antigènes protéiques d'intérêt à la surface des particules. Les eVLP imitent de près la présentation naturelle des virus et ils sont porteurs de multiples copies de la protéine cible, conçues pour déclencher une puissante réponse immunitaire.

Grâce à ce partenariat avec la CEPI, VBI développera le VBI-2905 au cours de la Phase 1, ainsi que d'autres candidats multivalents par le biais d'études précliniques. VBI et la CEPI prévoient de lancer les études de Phase 1 du VBI-2905 - le premier candidat vaccin eVLP dans le portefeuille de la CEPI - vers le milieu de l'année 2021.

Une étude adaptative de Phase 1/2 du VBI-2902 est déjà en cours sur neuf sites cliniques au Canada, qui a débuté plus tôt en mars 2021, et est soutenue par une contribution du Fonds d'innovation stratégique du gouvernement canadien.

Notes aux rédacteurs

Données précliniques des candidats vaccins eVLP contre le coronavirus de VBI

Les études précliniques antérieures suggèrent le potentiel hautement puissant et immunogène de la plateforme eVLP. Lors d'une série d'études précliniques sur le VBI-2902, un eVLP monovalent exprimant la forme de pré-fusion stabilisée de la protéine spiculaire du SRAS-CoV-2, les moyennes géométriques des titres (MGT) des anticorps neutralisants (AcN) produits par le candidat vaccin ont été 4 fois plus élevées que les MGT des sérums de convalescence à titre élevé après une dose, et 64 fois plus élevées après deux doses. En outre, l'évaluation préclinique du VBI-2901, un candidat eVLP trivalent exprimant les protéines de spicule du SRAS-CoV-2, du SRAS-CoV (SRAS) et du MERS-CoV (MERS), a démontré que le vaccin induisait des titres d'anticorps contre les trois coronavirus exprimés dans le vaccin, en plus d'un coronavirus humain saisonnier, le HCoV-OC43. La réactivité élargie au HCoV-OC43, un coronavirus non exprimé dans le vaccin candidat, suggère que les eVLP multivalents de VBI pourraient permettre la production d'anticorps largement réactifs, qui offrent un potentiel de protection contre les variantes connues et émergentes de COVID-19.

Les 3,5 milliards de dollars d'investissements de la CEPI - The Urgency of Now. Turning the tide against epidemic and pandemic infectious diseases

(L'urgence est immédiate. Inverser la tendance des maladies infectieuses épidémiques et pandémiques) - Le dossier complet relatif à l'investissement, publié aujourd'hui, peut être consulté à l'adresse suivante www.endpandemics.cepi.net.

À propos de la CEPI

La CEPI est un partenariat innovant entre des acteurs philanthropiques publics et privés et des organisations de la société civile. Lancée à Davos en 2017, elle a pour objectif de mettre au point des vaccins pour stopper les futures épidémies. La CEPI est passée à l’action très rapidement et a coordonné ses initiatives avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour réagir à l’émergence de la maladie à coronavirus 2019. La CEPI a conclu neuf partenariats en vue de mettre au point des vaccins contre le nouveau coronavirus. Les programmes mobiliseront des plateformes de réaction rapide déjà soutenues par la CEPI, ainsi que de nouveaux partenariats. L’objectif est de faire parvenir le plus vite possible des candidats-vaccins anti-COVID-19 à la phase des essais cliniques.

Avant la pandémie actuelle, la CEPI ciblait en priorité des maladies telles que la maladie à virus Ebola, la fièvre de Lassa, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS), l’infection à virus Nipah, la fièvre de la Vallée du Rift ou le chikungunya. La CEPI a également investi dans des technologies de plateformes qui peuvent être utilisées pour la mise au point rapide d’un vaccin et d’une immunoprophylaxie contre des pathogènes inconnus (maladie X).

Suivez notre page d'information pour les dernières mises à jour. Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de VBI Vaccines Inc

VBI Vaccines Inc. ("VBI") est une société biopharmaceutique axée sur l'immunologie dans la recherche d'une prévention et d'un traitement efficaces des maladies. Grâce à son approche novatrice des particules pseudo-virales ("VLP"), y compris une plateforme technologique exclusive de VLP enveloppée ("eVLP"), VBI développe des candidats vaccins qui reproduisent la présentation naturelle des virus, conçus pour susciter le pouvoir inné du système immunitaire humain. VBI s'engage à cibler et à vaincre des maladies infectieuses importantes, notamment l'hépatite B, les coronavirus et le cytomégalovirus (CMV), ainsi que des cancers agressifs comme le glioblastome (GBM). VBI est basée à Cambridge, dans le Massachusetts, et dispose d'un centre de recherche à Ottawa, au Canada, et d'un site de recherche et de fabrication à Rehovot, en Israël.

À propos du COVAX

COVAX est le pilier vaccination de l'accélérateur ACT. Il est codirigé par la CEPI, Gavi, l'Alliance pour les vaccins et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avec l'UNICEF, principal partenaire de distribution, qui travaille en partenariat avec les producteurs de vaccins des pays développés et en développement, la Banque mondiale, les organisations de la société civile et d'autres. COVAX est la seule initiative mondiale qui travaille avec les gouvernements et les producteurs pour garantir que les vaccins COVID-19 sont disponibles dans le monde entier pour les économies dotées de tous les moyens financiers.

