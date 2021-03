BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Alps Alpine, un produttore leader di componenti elettronici e sistemi di infotainment per automobili, ha scelto Skyhook, leader mondiale indipendente nella tecnologia di localizzazione, come suo fornitore di servizi di localizzazione. Alps Alpine utilizzerà ora la tecnologia di posizionamento Precision Location di Skyhook nei suoi dispositivi e servizi IoT.

Con la vasta esperienza di Alps Alpine nell'elettronica unita alla vasta esperienza di posizionamento di Skyhook, Alps Alpine sarà in grado di creare una grande esperienza utente per le imprese e le istituzioni che hanno bisogno di conoscere la posizione esatta dei dispositivi per poterli gestire e operare.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.