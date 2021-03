Pegasus Tech Ventures lancia un fondo da 50 milioni di dollari con Japanet Holdings

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Pegasus Tech Ventures (“Pegasus”), una società d’investimento in capitale di rischio con sede nella Silicon Valley, ha annunciato una partnership con il gigante giapponese dello shopping televisivo Japanet Holdings (“Japanet”) per stabilire un fondo di capitale di rischio aziendale da 50 milioni di dollari per investire in startup innovative in tutto il mondo.

Japanet, con sede a Nagasaki, Giappone, è nota per i suoi servizi di home shopping e adesso si sta espandendo in altri settori di attività. L’azienda ha recentemente iniziato un nuovo progetto per costruire “Stadium City” a Nagasaki, in Giappone, che aprirà nel 2024. Il progetto, basato su uno stadio sportivo, prevede lo sviluppo di strutture ad uso misto come uffici commerciali, negozi al dettaglio, hotel e arene per eventi dal vivo, con l’obiettivo di renderlo un punto di riferimento di Nagasaki che rivitalizzerà la comunità locale e regionale. Japanet è anche impegnata nell’arricchimento della vita degli anziani e nel fornire supporto educativo ai bambini di tutto il mondo.

Attraverso il fondo con Pegasus, Japanet mira a creare valore finanziando nuove idee e collaborando con startup che sviluppano tecnologie innovative. Il fondo prevede di investire nella Silicon Valley e in altre parti del Nord America, così come in Israele, Europa e Asia.

“Noi di Japanet Group vorremmo trovare startup ad alto potenziale con imprenditori di talento e aiutarle ad avere successo e a contribuire in maniera concreta allo sviluppo globale. Utilizzando un fondo di capitale di rischio, vorremmo trovare tecnologie di startup all’avanguardia da utilizzare nel progetto Nagasaki ‘Stadium City’, in modo da poter fornire nuovi servizi, come l’educazione dei bambini, la cura degli anziani, l’ospitalità e altri servizi che possono aiutare a migliorare la vita delle persone”, ha detto Akito Takata, presidente e CEO di Japanet.

“Faremo leva sulla nostra rete globale per introdurre Japanet alle startup di alto livello”, ha detto Anis Uzzaman, fondatore e CEO di Pegasus Tech Ventures. “Creando la connessione, sia le startup che Japanet ne beneficiano. Il nostro obiettivo è quello di creare una piattaforma di innovazione globale che supporti la crescita delle nostre società di portafoglio e il successo dei nostri partner aziendali”.

Pegasus schiererà il suo team nella Silicon Valley e in altre 15 regioni del mondo per trovare le migliori startup e metterle in contatto con Japanet e la vasta rete di partner aziendali di Pegasus.

Pegasus ha creato fondi di investimento a rischio con oltre 35 società globali, tra cui Aisin Seiki, Sojitz Corporation, SEGA SAMMY HOLDINGS, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation e ASUS, tra gli altri.

Informazioni su Japanet Holdings Co., Ltd.

Sulla base di una visione aziendale, “La gioia di vivere ora” (“The joy of living now”), Japanet gestisce un’attività di home shopping ma anche un importante business legato allo sport, progettato per rivitalizzare la comunità locale e regionale. Per arricchire il “presente”, Japanet sta anche lavorando per migliorare i servizi sanitari e per affrontare altre questioni sociali, come il supporto educativo per i bambini di tutto il mondo e il sostegno alle aree colpite da disastri. Per ulteriori informazioni, visitate il sito web https://corporate.japanet.co.jp/.

Informazioni su Pegasus Tech Ventures

Pegasus Tech Ventures è una società d’investimento in capitale di rischio con sede nella Silicon Valley, con 1,5 miliardi di dollari di patrimonio in gestione. Pegasus offre capitale intellettuale e finanziario alle aziende tecnologiche emergenti in tutto il mondo. Oltre ad offrire agli investitori istituzionali un approccio di investimento in capitale di rischio di alto livello, Pegasus offre anche un modello unico di Venture Capital-as-a-Service (VCaaS) per grandi aziende globali che desiderano collaborare con startup tecnologiche all’avanguardia. Alcuni degli oltre 35 partner aziendali che hanno firmato per lavorare con Pegasus includono ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz e Omron. Queste aziende sono in grado di avere accesso a più di 180 aziende del portafoglio Pegasus come SpaceX, 23andMe, SoFi, Bird, Color, App Annie e molte altre. Per ulteriori informazioni visitare www.pegasustechventures.com.

