Pegasus Tech Ventures lance un fonds de 50 millions USD aux côtés de Japanet Holdings

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Pegasus Tech Ventures (« Pegasus »), société mondiale de capital-risque basée dans la Silicon Valley, a annoncé un partenariat avec le géant japonais du télé-achat Japanet Holdings (« Japanet »), afin d’établir un fonds de capital-risque d’entreprise de 50 millions USD, destiné à investir dans des startups innovantes à travers le monde.

Basée à Nagasaki, au Japon, Japanet est célèbre pour ses services de télé-achat, et se développe désormais sur d’autres secteurs d’activité. La société a récemment lancé un nouveau projet portant sur la construction de « Stadium City » à Nagasaki au Japon, qui ouvrira en 2024. Centré sur un stade sportif, le projet inclut le développement d’installations à usage mixte telles que des bureaux commerciaux, des boutiques, des hôtels et des arènes destinées aux événements en direct, afin d’en faire un lieu emblématique de Nagasaki, qui redynamisera la communauté locale et régionale. Japanet s’engage également à enrichir la vie des personnes âgées, ainsi qu’à fournir un soutien pédagogique aux enfants à travers le monde.

Grâce au fonds créé aux côtés de Pegasus, Japanet entend créer de la valeur en finançant de nouvelles idées, ainsi qu’en collaborant avec des startups qui développent des technologies innovantes. Le fonds prévoit d’investir dans la Silicon Valley et dans d’autres régions d’Amérique du Nord, ainsi qu’en Israël, en Europe et en Asie.

« Chez Japanet Group, nous aimerions trouver des startups à fort potentiel qui s’appuient sur des entrepreneurs talentueux, afin de les aider à réussir, ainsi qu’à apporter au monde une valeur réelle. En utilisant un fonds de capital-risque, nous souhaitons mettre au point des technologies de pointe conçues par des startups, que nous pouvons utiliser dans le cadre du projet « Stadium City » de Nagasaki, afin de fournir de nouveaux services tels qu’éducation des enfants, soins aux personnes âgées, hôtellerie ainsi que d’autres services susceptibles d’améliorer la vie des individus », a déclaré Akito Takata, PDG de Japanet.

« Nous tirerons parti de notre réseau mondial pour présenter Japanet aux startups de premier plan », a déclaré Anis Uzzaman, fondateur et PDG de Pegasus Tech Ventures. « Établir cette connexion bénéficiera aussi bien aux startups qu’à Japanet. Notre objectif consiste à créer une plateforme d’innovation mondiale qui soutienne la croissance de nos sociétés de portefeuille, ainsi que la réussite de nos entreprises partenaires. »

Pegasus déploiera son équipe dans la Silicon Valley ainsi que dans 15 autres régions à travers le monde, afin de trouver les meilleures startups et de les mettre en relation avec Japanet et le vaste réseau d’entreprises partenaires de Pegasus.

Pegasus a créé des fonds d’investissement en capital-risque aux côtés de plus de 35 organisations mondiales parmi lesquelles, notamment, Aisin Seiki, Sojitz Corporation, SEGA SAMMY HOLDINGS, Sunny Health, CAC Holdings Corporation, Teijin Limited, Infocom Corporation, Innotech Corporation, et ASUS.

À propos de Japanet Holdings Co., Ltd.

Fondée sur sa vision d’entreprise « The joy of living now » (Le plaisir de vivre le moment présent), Japanet exploite une entreprise de télé-achat, ainsi qu’une entreprise majeure liée au sport afin de redynamiser la communauté locale et régionale. Et pour enrichir le « moment présent », Japanet s’efforce également d’améliorer les services de santé et de résoudre d’autres problématiques sociales, telles que le soutien pédagogique aux enfants du monde entier et l’aide aux régions sinistrées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web https://corporate.japanet.co.jp/.

À propos de Pegasus Tech Ventures

Société mondiale de capital-risque basée dans la Silicon Valley, Pegasus Tech Ventures détient 1,5 milliard USD d’actifs sous gestion. Pegasus propose un capital intellectuel et financier aux sociétés technologiques émergentes du monde entier. En plus d’offrir aux investisseurs institutionnels une excellente approche de l‘investissement en capital-risque, Pegasus propose également un modèle unique de capital-risque en tant que service (Venture Capital-as-a-Service, VCaaS) pour les grandes sociétés mondiales qui souhaitent s’associer avec des startups technologiques de pointe. Parmi les plus de 35 entreprises partenaires ayant choisi de collaborer avec Pegasus, figurent ASUS, Aisin, SEGA, Sojitz, et Omron. Ces entreprises bénéficient d’un accès aux plus de 180 sociétés de portefeuille de Pegasus, parmi lesquelles SpaceX, 23andMe, SoFi, Bird, Color, App Annie, et bien plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.pegasustechventures.com.

