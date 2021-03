NetApp Astra simplifie et automatise la gestion des données d’application pour Kubernetes, en résolvant les défis clés de nombreuses entreprises

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--NetApp (NASDAQ : NTAP), société mondiale de logiciels, centrée sur les données et déployée dans le cloud, a annoncé aujourd’hui la disponibilité générale de NetApp Astra (anciennement Project Astra), service de gestion des données compatibles avec les applications entièrement géré, conçu pour les charges de travail Kubernetes. NetApp Astra permet aux organisations de protéger, récupérer et migrer des applications déployées sur Kubernetes sans avoir à télécharger, installer, gérer ou mettre à niveau le moindre logiciel, ce qui leur permet de se focaliser sur le développement et le déploiement de leurs applications, et non sur la gestion des infrastructures.

« Les opérations de sauvegarde, de clonage, de reprise après sinistre, de cycle de vie des données, d’optimisation, conformité et sécurité des données sont cruciales pour toute organisation », a déclaré Eric Han, vice-président de la gestion des produits, division Services de cloud public, chez NetApp. « Globalement, ces défis augmentent la complexité. Cela contredit directement l’objectif de Kubernetes visant à simplifier, accélérer et assouplir le développement et le déploiement des applications – une vision que NetApp Astra aidera à concrétiser. »

« Je salue l’objectif de NetApp consistant à fournir un service de gestion des données compatibles avec les applications Kubernetes », a déclaré Rushi NS, architecte en chef chez SAP. « Astra simplifiera considérablement la gestion, protection et migration des charges de travail Kubernetes riches en données sur les clouds publics et sur site. Je suis impatient de travailler aux côtés de NetApp à mesure que la société poursuivra le développement d’Astra. »

Grâce à NetApp Astra, NetApp étend ses services de gestion des données leaders du secteur en direction de l’écosystème Kubernetes, aidant les organisations à gérer les applications cloud natives et les anciennes charges de travail à l’aide de capacités clés telles que :

Protection des données grâce à des instantanés. Les équipes peuvent prendre des instantanés pour protéger les données locales. Si ces dernières sont accidentellement supprimées ou compromises, les applications et données associées peuvent être rétablies conformément à un instantané précédemment enregistré dans le même cluster Kubernetes.

Les équipes peuvent prendre des instantanés pour protéger les données locales. Si ces dernières sont accidentellement supprimées ou compromises, les applications et données associées peuvent être rétablies conformément à un instantané précédemment enregistré dans le même cluster Kubernetes. Reprise après sinistre/récupération des données grâce aux sauvegardes à distance. Les équipes peuvent également fidèlement sauvegarder l’entièreté d’un état ou d’une application. Elles peuvent ensuite utiliser la sauvegarde pour restaurer l’application avec ses données sur un cluster Kubernetes différent, dans la même région ou dans une région différente, afin de résoudre les cas d’utilisation de récupération des données.

Les équipes peuvent également fidèlement sauvegarder l’entièreté d’un état ou d’une application. Elles peuvent ensuite utiliser la sauvegarde pour restaurer l’application avec ses données sur un cluster Kubernetes différent, dans la même région ou dans une région différente, afin de résoudre les cas d’utilisation de récupération des données. Portabilité et migration simplifiées des applications grâce aux clones actifs. L’intégralité des applications, ainsi que leurs données, peuvent être déplacées d’un cluster Kubernetes à un autre, quel que soit l’emplacement des clusters.

Actuellement compatible avec Google Cloud, NetApp Astra sera prochainement compatible avec les environnements de cloud public Microsoft Azure et AWS, ainsi qu’avec les environnements sur site.

Pour en savoir plus sur NetApp Astra, rendez-vous sur le blog de NetApp. Les organisations peuvent également tester gratuitement NetApp Astra en s’inscrivant ici.

À propos de NetApp

NetApp est une société mondiale de logiciels, centrée sur les données, et basée sur le cloud, qui permet aux organisations de s’imposer grâce aux données à l’ère de la transformation numérique accélérée. La société fournit des systèmes, des logiciels et des services cloud qui leur permettent d’exécuter leurs applications de manière optimale du centre de données au cloud, qu’ils développent dans le cloud, migrent vers le cloud ou créent leurs propres expériences de type cloud sur site. Grâce à des solutions qui fonctionnent dans divers environnements, NetApp aide les organisations à créer leur propre structure de données et à fournir en toute sécurité les bonnes données, services et applications aux bonnes personnes, à tout moment et en tout lieu. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.netapp.com, ou suivez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, et Instagram.

NETAPP, le logo NETAPP et les marques énumérées sur la page http://www.netapp.com/TM sont des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de sociétés et de produits peuvent être des marques commerciales appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.