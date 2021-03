ESSEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--FPT Europe – una controllata di FPT Corporation, il fornitore globale di servizi tecnologici, oggi ha annunciato che FPT Europe e E.ON hanno firmato un contratto triennale per servizi relativi al SAP. FPT fornirà Application Managed Service (AMS) per i tre sistemi ERP di E.ON, compresi uno su base S/4. Questi sistemi attualmente supportano 16.000 utenti provenienti da 8 paesi in tutta Europa.

“Con questa iniziativa ottimizzeremo la nostra attuale gamma di fornitori per ottenere non solo risparmi di costi ma consolidare anche i fornitori nell'area della manutenzione delle applicazioni e relativo supporto. Questa iniziativa rende possibili l'armonizzazione dei servizi e dei processi e l'integrazione dei processi IT di E.ON e innogy. Inoltre, la nuova struttura rafforzerà il modello BizDevOps all'interno di E.ON integrando strettamente risorse esterne in squadre inter- e intrafunzionali”, ha spiegato il Sig. Wendiggensen, Responsabile dei fornitori e della trasformazione IT presso E.ON Digital Technology GmbH, i principali obiettivi del contratto.

