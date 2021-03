OSLO, Norvegia e CAMBRIDGE, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--La Coalizione per innovazioni per la preparazione alle epidemie (CEPI, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) e VBI Vaccines Inc. (Nasdaq: VBIV), hanno annunciato oggi un partenariato per sviluppare vaccini candidati di VBI formati da particelle con involucro simile a virus (eVLP) contro le varianti di SARS-CoV-2, tra cui la variante B.1.351, nota anche come 501Y.V2, identificata per la prima volta in Sudafrica.

CEPI fornirà fino a 33 milioni di dollari a sostegno dello sviluppo di VBI-2905, un candidato eVLP monovalente che esprime la forma pre-fusione della proteina spike del ceppo B.1.351, nella fase 1 di sperimentazione clinica. Ai sensi delll'accordo, i fondi saranno impiegati anche per l'espansione pre-clinica di altri vaccini candidati multivalenti progettati per valutare la portata potenziale della tecnologia eVLP di VBI.

