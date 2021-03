Angelini Pharma choisit l'intelligence artificielle AiDEA pour booster sa transformation numérique et sa croissance internationale.

VÉRONE, Italie--(BUSINESS WIRE)--Trueblue, fournisseur de solutions d'IA pour le CRM opérationnel et analytique dans l'industrie des sciences de la vie, annonce qu'Angelini Pharma, dans le cadre d'un important processus de transformation numérique globale, a porté son choix sur AiDEA, la première solution CRM nuagique d'intelligence artificielle de Pharma basée sur Microsoft Dynamics 365. Angelini Pharma est une société pharmaceutique leader déterminée à aider les patients dans les domaines thérapeutiques du système nerveux central (SNC) et de la santé mentale (notamment pour la douleur), des maladies rares et des soins de santé grand public.

La nouvelle vision numérique d'Angelini consiste à repositionner et améliorer ses capacités vis-à-vis de l'engagement client grâce à l'intelligence artificielle, en mettant en œuvre un innovant système CRM basé sur l'IA . Cela précise non seulement une direction claire vers le numérique, mais également la volonté de s'imposer à l'international par le biais de meilleures pratiques qui facilitent les interactions avec les clients clés tout en soutenant la croissance mondiale de l'entreprise, faisant ainsi évoluer ses capacités commerciales et opérationnelles.

Angelini Pharma mettra en place la suite CRM AiDEA dans plus de 24 filiales à travers le monde, en offrant à ses employés une large gamme en matière d'applications d'intelligence artificielle . L'entreprise pharmaceutique leader pourra ainsi tirer parti d'informations exploitables et d'algorithmes d'optimisation multicanal conçus pour maximiser l'utilisation des ressources, optimiser les activités d'engagement client sur tous les canaux et permettant de mieux répondre aux besoins de chaque partie prenante.

Après un processus d'évaluation minutieux du partenaire idéal et à la suite d'un ancien projet fructueux sur un entrepôt de données et la veille économique, Angelini Pharma a choisi Trueblue, qui a su prouver les compétences, l'innovation, la flexibilité et l'avantage commercial de ses plateformes basées sur les technologies Microsoft.

« Nous avons pris la décision d'accélérer le déploiement de notre stratégie multicanal afin de mieux soutenir notre transformation en cours et, tout en progressant considérablement, nous avons pris conscience de la nécessité d'accélérer encore davantage l'extension aux solutions basées sur l'utilisation de l'intelligence artificielle », déclare Pierluigi Antonelli, CEO d'Angelini Pharma. « La suite AiDEA de Trueblue nous permet d'exploiter nos investissements existants tout en accélérant notre transformation vers l'IA et permettre ainsi à nos filiales d'être davantage au service de leurs clients ».

À l'échelle mondiale, les entreprises qui placent l'intelligence artificielle à un niveau stratégique font état d'un retour sur investissement près de trois fois supérieur à celui des entreprises qui se limitent à l'expérimentation.

« En ce moment historique particulièrement important pour le secteur pharmaceutique, nous sommes très heureux de cette relation qui remonte à plusieurs années et qui fait d'Angelini Pharma l'acteur principal d'un nouveau paradigme », déclare Marco Bonesini, CEO et cofondateur de Trueblue. « Notre objectif est de contribuer à la croissance d'Angelini Pharma à l'internationale, renforcée par AiDEA et tout le potentiel d'une solution omnicanal à intelligence artificielle basée sur Microsoft Dynamics 365, prête à changer le marché du CRM dans le secteur pharmaceutique ».

Elena Bonfiglioli, responsable EMEA pour les soins de santé chez Microsoft Corp. a ajouté : « AiDEA fournit aux entreprises pharmaceutiques les capacités et les outils nécessaires permettant d'offrir une expérience hors-pair lors de chaque interaction avec leurs clients. L'intégration à Dynamics 365 facilite la transition numérique des entreprises pharmaceutiques. ».

