O Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros do Instituto de Inovação Tecnológica faz parceria com a Universidade de Purdue em um projeto de revolucionário de segurança de VANT

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--O Instituto de Inovação Tecnológica (Technology Innovation Institute, TII), o pilar de pesquisa aplicada do Conselho de Pesquisa de Tecnologia Avançada (Advanced Technology Research Council, ATRC), anunciou hoje que seu Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros (Secure Systems Research Centre, SSRC) fez parceria com a Universidade de Purdue, uma universidade pública de pesquisa renome mundial, com sede nos Estados Unidos. As duas entidades estão colaborando em um projeto sofisticado de segurança cibernética de três anos para garantir que os veículos aéreos não tripulados (VANTs) possam ser usados ​​com segurança e eficiência em operações urbanas.

O Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros é um dos sete primeiros centros de pesquisa dedicados da TII. A colaboração de pesquisa com a Universidade de Purdue, intitulada ‘Cybersecurity for UAS Operations in Urban Environment’ (Cibersegurança para operações UAS em ambiente urbano), inclui o estudo de segurança e resiliência em sistemas ciberfísicos e autônomos. O projeto examina os desafios de segurança que os Sistemas Aéreos Não Tripulados (Unmanned Aerial Systems, UASs) enfrentam em ambientes operacionais. Esses sistemas e veículos são vulneráveis ​​a ataques cibernéticos sofisticados em termos de comunicação, navegação, vigilância e comando e controle. O resultado desta pesquisa ajudará outras pesquisas no Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros no futuro.

O Dr. Shreekant (Ticky) Thakkar, pesquisador-chefe do Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros liderando o trabalho de computação autônoma segura, disse: “Nosso mundo está se tornando cada vez mais complexo. Isso é evidenciado pelo número crescente de ataques cibernéticos e violações de vigilância que ocorrem diariamente. Devemos recuperar o controle sobre os sistemas digitais críticos. Estamos otimistas de que os resultados da pesquisa no Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros da TII nos permitirão obter vantagem na luta contra esses ataques maliciosos”.

Ele acrescentou: “Estamos muito satisfeitos por ter a equipe Purdue liderada pelo Prof. Inseok Hwang da Escola de Aeronáutica e Astronáutica como parceira, para tornar os sistemas ciberfísicos e autônomos seguros e resilientes a malware usando sua instalação de teste autônomo de drones de última geração. Isso permitirá o crescimento de drones e robôs autônomos comerciais nos Emirados Árabes Unidos e em todo o mundo, abrindo novas oportunidades para empresas e tornando seu uso mais seguro para todas as pessoas”.

Um grupo multidisciplinar de pesquisadores da Universidade de Purdue unirá forças com a equipe do Centro de Pesquisa de Sistemas Seguros da TII.

O projeto de pesquisa compreende quatro fases de desenvolvimento. Primeiro, ele fará uma modelagem e análise da segurança do UAS. Em segundo lugar, desenvolverá algoritmos e metodologias para autonomia de alta garantia. Terceiro, vai construir um ambiente experimental e trabalhar para simular operações UAS urbanas seguras e protegidas. Finalmente, ele testará e validará as estratégias de mitigação em um ambiente de teste de realidade mista em escala.

Este projeto de três anos é liderado pelo Prof. Inseok Hwang como o investigador principal. O Prof. Hwang é auxiliado neste projeto por dois co-pesquisadores da Universidade de Purdue - Prof. James Goppert, um professor assistente visitante na Escola de Aeronáutica e Astronáutica e diretor administrativo da UAS Research and Test Facility; e o Prof. Dongyan Xu, Professor Samuel D. Conte de Ciência da Computação e Diretor do CERIAS, Centro de Educação e Pesquisa em Garantia e Segurança da Informação (Center for Education and Research in Information Assurance and Security), centro de pesquisa e educação em segurança cibernética da Purdue.

O Prof. Hwang avaliará os ataques cibernéticos em potencial nos sistemas, o Prof. Xu conduzirá criptografia com eficiência de recursos, comunicações multi-UAS e outras pesquisas da perspectiva cibernética, enquanto o Prof. Goppert testará os drones em um ambiente especial de realidade mista que ele irá projetar e construir.

O Prof. Hwang disse: “Este projeto de referência chega em um momento de crescente dependência de UASs em vários setores - de segurança a medicina e logística, e tudo mais. Estamos confiantes de que nossa parceria se traduzirá em vitórias globais para a comunidade internacional e levará a muitos outros marcos de pesquisa nos próximos anos”.

