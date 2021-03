OSLO, Norway & CAMBRIDGE, Mass.--(BUSINESS WIRE)--CEPI, de Coalition voor Epidemic Preparedness Innovations, en VBI Vaccines Inc. (Nasdaq: VBIV), hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om VBI’s omhulde virusachtige deeltjes (eVLP) vaccinkandidaten te ontwikkelen tegen SARS-CoV-2-varianten, waaronder de B.1.351-variant, ook bekend als 501Y.V2, voor het eerst geïdentificeerd in Zuid-Afrika.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.