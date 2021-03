SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--NetApp (NASDAQ: NTAP), prestigiosa società di portata globale impegnata nello sviluppo di software basato sul cloud e incentrato sui dati, ha annunciato oggi la disponibilità generale di NetApp Astra (prima noto come Project Astra), un servizio di gestione application-aware dei dati interamente gestito, sviluppato per carichi di lavoro su Kubernetes. NetApp Astra permette alle organizzazioni di proteggere, recuperare e trasferire applicazioni implementate su Kubernetes senza dover scaricare, installare, gestire o aggiornare software, permettendo loro in tal modo di concentrarsi sullo sviluppo e l’espansione delle loro applicazioni anziché sulla gestione dell’infrastruttura.

“Backup, clonazione, ripristino in caso di disastro, operazioni relative al ciclo di vita dei dati, ottimizzazione dei dati, conformità e sicurezza sono tutti fattori di vitale importanza per tutte le organizzazioni”, ha affermato Eric Han, vicepresidente responsabile della gestione dei prodotti presso la divisione Servizi per il cloud pubblico di NetApp.

