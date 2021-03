SUNNYVALE, Californi├ź--(BUSINESS WIRE)--Wereldwijd cloudgestuurd, datacentrisch softwarebedrijf NetApp (NASDAQ: NTAP) heeft vandaag de algemene beschikbaarheid aangekondigd van NetApp Astra (voorheen bekend als Project Astra), een volledig beheerde applicatiebewuste data management service gebouwd voor Kubernetes-productietaken. Met NetApp Astra kunnen organisaties applicaties die op Kubernetes zijn ge├»mplementeerd beschermen, herstellen en verplaatsen zonder dat ze software hoeven te downloaden, installeren, beheren of upgraden, waardoor ze zich kunnen concentreren op het ontwikkelen en schalen van hun applicaties en niet op het beheer van de infrastructuur.

