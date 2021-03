Le PMI lance un nouveau cours en ligne destiné aux acteurs du changement et à soutenir les efforts de transformation organisationnelle

PHILADELPHIE--(BUSINESS WIRE)--Le Project Management Institute (PMI), première association mondiale pour les professionnels de la gestion de projet et les acteurs du changement, annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau cours en ligne consacré à la transformation des entreprises, qui sera le premier d'une série à venir sur le même thème. Le nouveau cours, intitulé « Transformation organisationnelle : les bases », repose sur l'initiative Brightline® du PMI. Il fournit aux gestionnaires de projet les bases et les connaissances fondamentales requises pour bien comprendre comment les organisations se transforment de façon efficace et efficiente. À travers neuf modules interactifs de moins de dix heures, les professionnels de la gestion de projet apprendront rapidement comment préparer et mettre en œuvre un changement opérationnel et culturel important au sein d'une organisation, ce qui leur permettra d'accompagner la transformation d'une organisation dans n'importe quel secteur et à n'importe quel niveau.

Aujourd'hui, la faculté à évoluer et à s'adapter avec agilité est devenue indispensable aux organisations. Pourtant, des données de McKinsey indiquent que 70 % des efforts de transformation à grande échelle n'atteignent pas les objectifs fixés. Pour y remédier, les organisations délaissent l'approche descendante habituelle de la transformation et cherchent à obtenir l'adhésion et le soutien collectifs de l'ensemble de leur personnel. Selon les travaux de recherche de Brightline sur la transformation stratégique, les organisations qui réussissent leur transformation rapidement et adroitement sont près de deux fois plus disposées à mettre l'accent sur le développement des talents internes, ce qui renforce l'engagement des employés pour atteindre des objectifs plus ambitieux.

« Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à des changements radicaux sans précédent. Pour faire face efficacement à un environnement en constante mutation, elles doivent évoluer et, pour alimenter la croissance, doivent faire preuve d'un véritable esprit de gymnaste pour se transformer de l'intérieur. Les entreprises doivent mobiliser leurs employés à tous les niveaux au lieu de s'appuyer uniquement sur les dirigeants ou des consultants externes » explique Sunil Prashara, Directeur du PMI. « La transformation n'est plus une simple conversation entre dirigeants. Ce nouveau cours profitera aux entreprises et aux gestionnaires de projet en leur apprenant comment mener à bien une transformation, en leur expliquant comment soutenir ce type d'initiative et être de véritables moteurs de changement au sein de leur organisation ».

Lors de ce cours en ligne, les professionnels de la gestion de projet aborderont les sujets suivants :

Les cinq piliers d'une transformation organisationnelle réussie

Les bonnes pratiques pour faire évoluer les personnes, les mentalités et les performances

Comment allier stratégie commerciale et compétences de gestion de projet

Après avoir suivi le cours, les participants auront la possibilité d'obtenir un certificat de compétence en transformation organisationnelle lors d'un examen portant sur 30 questions afin de consolider et d'appliquer leurs connaissances des principes fondamentaux de la transformation. Le cours en ligne et le certificat sont conçus pour soutenir les professionnels dans le cadre d'une transformation organisationnelle et les accompagner dans leur propre avancement professionnel en faisant d'eux des ambassadeurs du changement organisationnel et en les aidant à ouvrir des portes vers d'autres opportunités de carrière et de développement.

Pour en savoir plus sur la formation « Transformation organisationnelle : les bases » proposée par Brightline ainsi que la certification correspondante, rendez-vous sur pmi.org/organizational-transformation.

À propos du Project Management Institute

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association mondiale de tous ceux qui font de la gestion de projet, de programme ou de portefeuille leur profession. Par le biais d'une défense des droits, d'une collaboration, de formations et d'une recherche à l’échelle mondiale, nous préparons plus de trois millions de professionnels dans le monde à « l’économie de projet » : l’économie à venir dans laquelle le travail et les personnes s’organisent autour de projets, de produits, de programmes et de flux de valeur. Depuis 50 ans, nous œuvrons dans presque tous les pays du monde pour faire progresser les carrières, améliorer le succès organisationnel et faire évoluer la profession de gestionnaire de projet grâce à des normes, certifications, communautés, ressources, outils, recherches universitaires, publications, formations professionnelles et opportunités de mise en réseau reconnus dans le monde entier. En tant que membre de la famille du PMI, le site interactif ProjectManagement.com® crée des communautés mondiales en ligne qui offrent davantage de ressources, de meilleurs outils, des réseaux plus vastes et des perspectives plus larges. Rendez-nous visite sur les sites : https://www.pmi.org/, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute.

À propos de Brightline

Brightline® est une initiative du Project Management Institute (PMI), en collaboration avec des organisations mondiales de premier plan, qui vise à aider les cadres à combler le fossé coûteux et non productif entre l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie. Brightline apporte un éclairage et fournit des solutions qui permettent aux dirigeants de concrétiser efficacement leur vision grâce à une gestion des initiatives stratégiques.

Pour en savoir plus, visitez www.brightline.org.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.