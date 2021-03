Andersen Global wchodzi na rynek wysp Turks i Caicos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia swoją pozycję na Karaibach dzięki współpracy z Misick & Stanbrook, jedną z największych kancelarii prawniczych o najbardziej ugruntowanej pozycji na wyspach Turks i Caicos.

Kancelaria Misick & Stanbrook założona w 1981 r. przez starszego wspólnika Ariela Misicka świadczy kompleksowe usługi, specjalizując się w prawie spółek i prawie handlowym, zagadnieniach związanych z rozwojem turystyki i kurortów, prawie nieruchomości i prawie procesowym. Kancelaria świadczy usługi krajowe i zagraniczne dla szerokiego grona klientów, do których należą korporacje i instytucje, a także inwestorzy zagraniczni i klienci premium.

„W ciągu wielu lat zbudowaliśmy godną pozazdroszczenia reputację na rynku, zapewniając naszym klientom najlepsze w swojej klasie rozwiązania - powiedział Ariel Misick. - Zasięg międzynarodowy i rozległa znajomość rynku lokalnego przyczyniły się znacznie do naszego sukcesu, a współpraca z Andersen Global wzmacnia nasze zdolności i przewagę konkurencyjną na rynku”.

Przewodniczący Andersen Global i dyrektor generalny Andersen, Mark Vorsatz dodał: „Misick & Stanbrook to silny zespół adwokatów dysponujących wybitną wiedzą specjalistyczną we wszystkich obszarach swojej praktyki. Możliwości kancelarii uzupełnią naszą bieżącą platformę w regionie, która wzmocni niezależne, zintegrowane podejście mające kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej organizacji. Ta współpraca to kolejny kluczowy element naszej strategii ekspansji na Karaibach”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 7 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w przeszło 258 lokalizacjach.

