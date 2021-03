Andersen Global åbner på Turks- og Caicosøerne

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker fodfæstet i Caribien med sin samarbejdspartner Misick & Stanbrook, som er et af de største og bedst etablerede advokatfirmaer på Turks- og Caicosøerne.

Misick & Stanbrook blev grundlagt i 1981 af seniorpartneren Ariel Misick og har fuld servicekapacitet med speciale inden for selskabs- og handelsret, turisme og udvikling af feriesteder samt ejendomme og retssager. Firmaet yder inden- og udenlandske tjenester til en bred vifte af kunder, herunder virksomheder og institutioner, samt udenlandske investorer og individer med en stor egenkapital.

”Med tiden har vi opbygget et misundelsesværdigt omdømme på markedet, ved at tilbyde vores kunder de bedste løsninger”, sagde Ariel. ”Vores internationale rækkevidde og omfattende lokalkendskab har vist sig at være værdifulde årsager til vores succes, og vores samarbejde med Andersen Global øger vores kapacitet og konkurrencedygtighed på markedet.”

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede, ”Misick & Stanbrook er et stærkt team af advokater med et hæderkronet niveau af ekspertise på alle de områder, de beskæftiger sig med. Firmaets kapacitet supplerer vores nuværende platform i regionen, hvilket styrker vores uafhængige, integrerede tilgang, som er vigtig for vores virksomheds succes. Dette samarbejde er endnu en vigtig tilføjelse til vores udvidelsesstrategi i Caribien.”

