Le constructeur naval américain Halter Marine commande plusieurs robots de soudage Inrotech

ODENSE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--Inrotech a reçu une commande pour un vaste ensemble de robots de soudage destinés à la construction navale aux États-Unis. Les modèles Inrotech-MicroTwin et Inrotech-Crawler ont été achetés par la société Halter Marine de Pascagoula, dans l'État du Mississippi, et seront utilisés durant la construction du nouveau brise-glace Polar Security Cutter de la Garde côtière des États-Unis. Le navire de 460 pieds défendra les intérêts nationaux des États-Unis dans les eaux de l’Arctique et de l’Antarctique.

Les robots de soudage standards d’Inrotech répondent aux besoins de production de Halter Marine pour souder efficacement le Polar Security Cutter ainsi que tout un éventail de navires océaniques.

« Nous sommes honorés de faire partie de cette coopération stratégique avec Halter Marine » , a déclaré Thomas Bøgner, directeur des ventes chez Inrotech. « Améliorer les solutions de soudage robotisé avec Halter Marine constitue une étape importante pour les deux parties, et nous sommes absolument déterminés à rien d'autre qu’un bon déroulement des opérations. »

Les robots seront intégrés et mis en œuvre dans la production de Halter Marine afin de réduire le nombre d'heures travaillées et améliorer la qualité de soudage ainsi que la productivité. Chaque robot de soudage Inrotech remplace généralement 4-5 soudeurs par équipe.

« Entre autres, nous garantissons une meilleure compétitivité pour Halter Marine, tout comme nous garantissons un environnement de travail nettement amélioré pour plusieurs ouvriers-soudeurs », a affirmé Thomas Bøgner.

En plus des chantiers navals, les systèmes de soudage robotisé intelligents et mobiles d’Inrotech constituent le choix évident dans l'industrie offshore, le secteur de l’énergie verte et les fabricants de structures en acier haute résistance.

Inrotech est une entreprise danoise issue de l’industrie navale et, aujourd’hui, la construction navale est toujours son principal marché. Au lieu d’énormes portiques avec des robots semi-stationnaires de grande taille et lourds, qui opéraient dans des zones de production dédiées où les grandes pièces étaient transportées pour être soudées, Inrotech a choisi de faire l’inverse : fabriquer des solutions de robots mobiles, de petite taille, pouvant être déplacées vers ou même dans le schéma de production existant.

Sans compromette l’efficacité du soudage, cette solution offre plusieurs avantages par rapport aux solutions traditionnelles basées sur un portique : un coût inférieur, moins de transport de grandes structures et la flexibilité d’être déplacées vers différentes zones de travail.

Inrotech a livré des robots de soudage d’une grande viabilité pour des mâts d'éoliennes, des structures en acier comme des ponts et d’autres applications dans le monde entier, mais aussi pour des centrales hydroélectriques.

La réussite de la société est basée sur la combinaison technologique unique d’une automatisation du soudage mobile et d’un logiciel facile à utiliser. En raison de la demande croissante pour un soudage de qualité, des exigences d'amélioration de l’environnement de travail, du manque de soudeurs qualifiés, Inrotech a vu un énorme marché potentiel pour les solutions de soudage robotisé.

