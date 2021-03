ODENSE, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--Inrotech heeft een order ontvangen voor een uitgebreide set lasrobots voor de scheepsbouw in de Verenigde Staten. De Inrotech-MicroTwin en Inrotech-Crawler zijn gekocht door Halter Marine in Pascagoula, Miss., en zullen worden gebruikt tijdens de bouw van de nieuwe Polar Security Cutter van de Amerikaanse kustwacht. Het 460 voet lange schip zal de Amerikaanse nationale belangen in de Arctische en Antarctische wateren ondersteunen.

De standaard lasrobots van Inrotech passen in de productiebehoeften van Halter Marine om de Polar Security Cutter efficiënt samen met een verscheidenheid aan zeeschepen te lassen.

“We zijn vereerd om deel uit te maken van deze strategische samenwerking met Halter Marine“, zegt Thomas Bøgner, Sales Director van Inrotech. “Het verbeteren van robot lasoplossingen met Halter Marine is een belangrijke stap voor beide partijen, en we zijn absoluut toegewijd aan niets anders dan een succesvolle operatie.”

