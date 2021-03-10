Infor和C3 AI建立战略合作伙伴关系，提供可扩展的企业AI行业应用

加州红木城和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--领先的企业AI软件提供商C3 AI (NYSE: AI)和ERP技术云领导者Infor，今天宣布建立广泛的战略联盟，旨在共同扩展适用行业的企业级人工智能(AI)解决方案，以拓展Infor的原生机器学习能力。这一举措将使Infor能够探索将其行业产品扩展到边缘场景，并分析如何在Infor标准产品之外提供更深入的功能。

Infor计划以Infor为品牌向客户销售、授权和部署C3 AI预制解决方案，并利用C3 AI®套件探索新的解决方案。Infor和C3 AI希望利用两家公司现有的数字产品组合来合作开发可满足特定行业需求的新型集成企业AI应用。初期重点是围绕物联网(IoT)系统的预测性维护，目标是在Infor的企业资产管理(EAM)解决方案中提供更加主动和准确的维护策略。建立该合作关系是为了探索其他垂直领域，旨在补充Infor在高级分析和嵌入式智能方面的现有平台技术。

Infor首席执行官Kevin Samuelson表示：“C3 AI提供一系列令人难以置信的领域知识和AI专长来帮助我们扩展边界。通过在云端原生运行的C3 AI预制AI应用来增强我们现有的Infor产品组合，我们可以扩大Infor的用例组合，并进一步推动Infor利用认知时代机会。该联盟将把Infor的行业专长和稳定的平台技术与C3 AI的强大AI能力结合起来，使我们的客户能够从先进的企业AI解决方案中获益。”

C3 AI首席执行官Thomas M. Siebel表示：“Infor提供企业资源规划、供应链专长和数据平台，而C3 AI带来C3 AI套件开放的模型驱动型架构，可以减少开发和部署企业级AI应用的时间、复杂性和成本。该联盟完全有能力快速交付可扩展的、特定行业的企业AI解决方案。我们相信Infor和C3 AI联盟将为成千上万的客户和潜在客户提供有用且强大的补充。”

Koch Industries, Inc.企业执行副总裁兼首席执行官Jim Hannan表示：“Infor凭借其赋能技术继续在Koch的转型过程中发挥关键作用，几乎涵盖我们运营的每一个业务部门和行业。利用C3 AI 的专长让Infor能够更好地提供实时预测性见解，提高收入和最终用户满意度，并改善关键的合规性和运营流程。该联盟将允许包括Koch在内的Infor客户利用在Infor应用中的现有投资，同时加快向云端转移并采用企业AI。”

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关于C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家领先的企业AI软件提供商，致力于加速数字化转型。C3 AI提供一系列全面整合的产品：用于开发、部署和运行大规模AI应用程序的端到端平台C3 AI® Suite；针对特定行业的软件即服务(SaaS) AI应用程序组合C3 AI Applications；专为AI和机器学习而设计的行业专用CRM应用程序套件C3 AI CRM；以及利用数据科学解决日常业务问题的无代码AI解决方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列产品的核心是由模型驱动的开放式AI架构，可大幅简化数据科学和应用程序开发。如需了解更多信息，请访问：www.c3.ai

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Infor是行业专用业务云软件的全球领导者。Infor软件为超过175个国家的67,000个客户提供任务关键型企业应用，旨在通过更多可持续的运营优势传递更多价值并降低风险。我们对17,000名员工进行赋能，让他们能够利用深厚的行业专长和基于数据的见解来快速创建、学习和适应，以应对新出现的业务和行业挑战。Infor致力于为客户提供现代化工具，帮助他们实现业务转型，并加快他们自身的创新之旅。欲了解更多信息，请访问www.infor.com。

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