Infor和C3 AI建立策略合作夥伴關係，提供可擴展的企業AI產業應用程式

加州紅木城和紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--領先的企業AI軟體供應商C3 AI (NYSE: AI)和ERP技術雲領導者Infor，今天宣布建立廣泛的策略聯盟，旨在共同擴展適用產業的企業級人工智慧(AI)解決方案，以拓展Infor的原生機器學習能力。這一措施將使Infor能夠探索將其產業產品擴展到邊緣場景，並分析如何在Infor標準產品之外提供更深入的功能。

Infor計畫以Infor為品牌向客戶銷售、授權和部署C3 AI預先建置解決方案，並利用C3 AI®套件探索新的解決方案。Infor和C3 AI希望利用兩家公司現有的數位產品組合來合作開發可滿足特定產業需求的新型整合企業AI應用程式。初期重點是圍繞物聯網(IoT)系統的預測性維護，目標是在Infor的企業資產管理(EAM)解決方案中提供更加主動和準確的維護策略。建立該合作關係是為了探索其他垂直領域，旨在補充Infor在進階分析和嵌入式智慧方面的現有平臺技術。

Infor執行長Kevin Samuelson表示：「C3 AI提供一系列令人難以置信的領域知識和AI專長來幫助我們擴展邊界。透過在雲端原生執行的C3 AI預先建置AI應用程式來增強我們現有的Infor產品組合，我們可以擴大Infor的使用案例組合，並進一步推動Infor利用認知時代機會。該聯盟將把Infor的產業專長和穩定的平臺技術與C3 AI的強大AI能力結合起來，使我們的客戶能夠從先進的企業AI解決方案中受惠。」

C3 AI執行長Thomas M. Siebel表示：「Infor提供企業資源規劃、供應鏈專長和資料平臺，而C3 AI帶來C3 AI套件開放的模型驅動型架構，可以減少開發和部署企業級AI應用程式的時間、複雜性和成本。該聯盟完全有能力快速交付可擴展的、特定產業的企業AI解決方案。我們相信Infor和C3 AI聯盟將為成千上萬的客戶和潛在客戶提供有用且強大的補充。」

Koch Industries, Inc.企業執行副總裁兼執行長Jim Hannan表示：「Infor憑藉其賦能技術繼續在Koch的轉型過程中發揮關鍵作用，幾乎涵蓋我們營運的每一個業務部門和產業。利用C3 AI 的專長讓Infor能夠更好地提供即時預測性見解，提高收入和終端使用者滿意度，並改善關鍵的法規遵循和營運流程。該聯盟將允許包括Koch在內的Infor客戶利用在Infor應用程式中的現有投資，同時加快向雲端轉移並採用企業AI。」

如需瞭解更多資訊，請聯絡sales@c3.ai。

關於C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE:AI)是一家領先的企業AI軟體供應商，致力於加速數位化轉型。C3 AI提供一系列全面整合的產品：用於開發、部署和執行大規模AI應用程式的端對端平臺C3 AI® Suite；針對特定產業的軟體即服務(SaaS) AI應用程式組合C3 AI Applications；專為AI和機器學習而設計的產業專用CRM應用程式套件C3 AI CRM；以及利用資料科學解決日常業務問題的無程式碼AI解決方案C3 AI Ex Machina。C3 AI系列產品的核心是由模型驅動的開放式AI架構，可大幅簡化資料科學和應用程式開發。如需瞭解更多資訊，請造訪：www.c3.ai

關於Infor

Infor是產業專用業務雲軟體的全球領導者。Infor軟體為超過175個國家的67,000個客戶提供任務關鍵型企業應用程式，旨在透過更多永續的營運優勢傳遞更多價值並降低風險。我們對17,000名員工進行賦能，讓他們能夠利用深厚的產業專長和源自資料的見解來快速建立、學習和適應，以因應新出現的業務和產業挑戰。Infor致力於為客戶提供現代化工具，幫助他們實現業務轉型，並加快他們自身的創新之旅。欲瞭解更多資訊，請造訪www.infor.com。

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