Lepton Global Solutions anuncia parceria com a Satcube para expandir suas ofertas de rede para VSATs pequenas e portáteis

MCLEAN, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--A Lepton Global Solutions (www.leptonglobal.com), uma empresa Kymeta, e fornecedora líder de soluções e serviços prontos de comunicações personalizadas baseadas em satélites, anunciou hoje uma parceria estratégica com a Satcube (www.satcube.com). A parceria irá acrescentar a classe de terminais VSAT extremamente pequenos da Satcube à rede global de satélites da empresa, que é projetada para suportar tamanhos de abertura de terminal abaixo de 45 cm. Por sua vez, a Lepton Global Solutions irá oferecer terminais Satcube Ku globalmente como uma solução de comunicações em pausa (communications on the pause, COTP), que complementam a oferta de comunicações em movimento (communications on-the-move, COTM) Kymeta™ u8, ambos rodando nas mesmas frequências com facilidade de transporte e operação de hardware.

Juntas, a Lepton Global Solutions e a Satcube estão desafiando as maneiras tradicionais que as comunicações via satélite são entregues e consumidas através de produtos automatizados, de fácil transporte, pequeno tamanho, peso e energia. O objetivo da parceria é oferecer tecnologia e serviços de classe mundial para os setores de defesa, segurança pública e clientes comerciais, globalmente. Tanto o Satcube quanto o terminal u8 são projetados para atender requisitos táticos e operacionais de fácil utilização. Seus formatos diferentes e conjuntos de recursos atendem a diferentes aplicações de usuários em trânsito.

“A maioria das redes de serviço de satélites comerciais é projetada para antenas de maior abertura que operam no arranjo transversal, ou broadside, o que significa que terminais menores, de painel plano como o Satcube e o u8 não são globalmente suportados”, disse Isabel LeBoutillier, vice-presidente da Kymeta Connect e programas de governo. “Nossa rede foi construída do zero para acomodar os requisitos técnicos desta nova classe de terminais VSAT extremamente pequenos e de painel plano. A parceria com a Satcube nos permitirá oferecer opções de conectividade superiores para mais aplicações para nossos clientes móveis”.

“Esta parceria permitirá que nossas empresas atendam melhor os requisitos de nossos clientes complementares e ofereçam soluções que se adequem às necessidades de um público mais amplo”, afirmou Jakob Kallmer, diretor executivo e fundador da Satcube. “Nosso relacionamento com a Lepton permitirá que a Satcube ofereça uma experiência de conectividade mais perfeita e confiável a nossos clientes globalmente, e não poderíamos estar mais empolgados para trabalharmos juntos”.

O Satcube Ku é um terminal satélite portátil e compacto, all-in-one, com uma antena plana do tamanho de um notebook grande. O terminal permite que usuários criem um hotspot Wi-Fi fácil de usar e recebam conexão de banda larga de alta velocidade em menos de um minuto após executar atribuições críticas de trabalho e comunicações no local.

A Lepton Global Solutions e a Satcube alavancam o Kymeta Broadband, que é o primeiro serviço por satélite projetado para atender às específicas características de antenas de painel plano utilizadas em aplicações terra-móvel. Construído do zero e definido por software para antenas e terminais desvantajosos, o serviço garante que os clientes permaneçam conectados sem latência ou desafios de taxa de transferência. Os clientes recebem capacidade através de uma rede gerenciada que agrega múltiplos provedores de satélite e centenas de operadores para cobertura global.

A oferta de rede da Lepton para estes terminais inclui planos CIR globais personalizados, como também opções de satélite 5x2 MIR da Kymeta Broadband e satélite-celular híbridas. O serviço pode ser adquirido para terminais individuais ou compartilhado entre múltiplos terminais.

Sobre a Lepton Global Solutions:

A Lepton Global Solutions, uma empresa Kymeta, é especializada na engenharia e entrega de soluções prontas para uso de comunicações via satélite personalizadas, porém econômicas, para clientes comerciais e governamentais. As soluções ponta a ponta da Lepton, que vão além dos serviços de satélite gerenciados para incluir a instalação de equipamentos VSAT, suporte técnico 24x7 e infraestrutura de TI de back-end customizada, são feitas sob medida para atender às necessidades específicas do cliente.

A Lepton está sediada fora de Washington, D.C. em Tysons Corner, Virginia.

Para informações adicionais, visite www.leptonglobal.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.