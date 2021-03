PEKING--(BUSINESS WIRE)--China denkt na over de verbetering van het kiesstelsel van de Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) – maar critici zeggen dat het een plan is om de oppositiekrachten in de stad uit te schakelen.

Waarom zijn verbeteringen noodzakelijk?

Bij het uitleggen van het ontwerpbesluit over de verbetering van het kiesstelsel van de HKSAR aan de wetgevers, zei Wang Chen, vicevoorzitter van het Permanent Comité van het National People’s Congress (NPC), dat het de bedoeling is te voorkomen dat anti-China, destabiliserende krachten, de macht grijpen, daarbij verwijzend naar de maandenlange rellen in 2019.

“Om de situatie te verhelpen, is het belangrijk om de nodige stappen te ondernemen om het kiesstelsel te verbeteren en bestaande institutionele tekortkomingen en risico’s weg te nemen om het bestuur van Hongkong door mensen uit HongKong met patriotten als belangrijkste orgaan te waarborgen”, zei Wang.

