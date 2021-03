L'expert en monnaie fiduciaire Larry Felix et le pionnier des cryptomonnaies Peter Vessenes s'associent en vue de créer des billets de bitcoins

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--L'ancien directeur du Bureau de la gravure et de l'impression (Bureau of Engraving and Printing ou BEP) du Trésor des États-Unis, Larry Felix, et le président fondateur de la Bitcoin Foundation, Peter Vessenes, ont annoncé aujourd'hui la mise en place d'un nouveau projet visant à créer des billets de banque adossés au Bitcoin par le biais d'une coentreprise baptisée Noteworthy.

En tant que PDG de Noteworthy, M. Felix supervisera la conception, le développement et le lancement des billets de banque. « Je suis heureux de mener ce projet novateur », a-t-il déclaré. « Le billet de banque physique fera naître un niveau de confiance, de familiarité et d'accessibilité que les actifs numériques seuls n'ont pas encore réussi à susciter. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de Noteworthy pour créer un billet de banque infalsifiable, facile à utiliser, magnifiquement conçu et de la plus haute qualité. »

Le billet physique de cryptomonnaie de Noteworthy combinera l'utilité et la sécurité des secteurs de la monnaie fiduciaire, des actifs numériques et de la blockchain. Équipés d'un microprocesseur cryptographique sécurisé et de l'ensemble des dispositifs de sécurité les plus sûrs de l'industrie des billets de banque, les billets de Noteworthy auront en tous points l'aspect d'une monnaie de qualité supérieure tout en garantissant le degré le plus élevé de sécurité numérique directement intégré dans chaque billet. Les utilisateurs pourront interagir avec les billets grâce à l'application mobile Noteworthy, qui contribuera à combler davantage le fossé entre mondes physique et numérique.

Conceptrice de la neuvième série de francs suisses et lauréate 2016 du prix du billet de banque de l'année décerné par la Société internationale des billets de banque (IBNS), Manuela Pfrunder a été recrutée par Noteworthy pour diriger la conception du billet, alors que le 38e directeur de la Monnaie des États-Unis (US Mint), Edmund Moy, interviendra à titre de conseiller. La conception du billet étant l'élément central du projet, Noteworthy s'est également attitré les services du graveur renommé de billets de banque Thomas Hipschen, qui collaborera à l'élaboration de la composante portrait du billet. M. Hipschen, qui a gravé plus de 130 timbres postaux et fiscaux américains ainsi que les portraits de Benjamin Franklin, Ulysses S. Grant, Andrew S. Jackson et Abraham Lincoln sur les actuelles coupures de 100, 50, 20 et 5 dollars américains, est sorti de sa retraite pour rejoindre Noteworthy.

« Ce que ce projet m'évoque, c'est "Bitcoin a recruté la meilleure équipe de concepteurs de billets de banque au monde" », a affirmé Peter Vessenes. « Lorsque j'ai commencé à travailler sur le Bitcoin, 1 BTC valait moins de 0,0005 USD. Aujourd'hui, on parle d'un billet de 50 000 USD. C'est incroyable et je suis hyper enthousiaste à l'idée que Larry, Manuela et Thomas lui donnent vie ! »

À propos de Noteworthy

Cofondé par Peter Vessenes et Larry Felix en 2020, Noteworthy est le principal concepteur de billets de banque physiques représentant diverses dénominations de Bitcoin et d'autres monnaies numériques. Noteworthy allie les éléments classiques et familiers de la monnaie fiduciaire à la modernité des actifs numériques sans compromis sur la fiabilité, la sécurité ou la confiance. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.noteworthy.ag.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.