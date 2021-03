Banknotenexperte Larry Felix und Kryptowährungspionier Peter Vessenes schließen sich zusammen, um Bitcoin-Banknoten zu erstellen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Der ehemalige Director of the US Department of the Treasury’s Bureau of Engraving and Printing (BEP) Larry Felix und der Bitcoin Foundation Founding Chairman Peter Vessenes gaben heute ein neues Projekt bekannt, um Bitcoin-gestützte Banknoten im Rahmen ihrer Mitbeteiligung bei Noteworthy zu erstellen.

Als CEO von Noteworthy wird Larrry Felix das Design, die Entwicklung und die Einführung der Banknoten beaufsichtigen. „Ich bin hocherfreut, dieses transformative Projekt leiten zu dürfen”, erläuterte er. „Eine echte Banknote bietet das Niveau an Vertrauen und Zugänglichkeit, das digitale Vermögenswerte erst noch erreichen müssen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Noteworthy, um eine attraktiv erstellte, leicht zu handhabende, fälschungssichere Banknote von höchster Qualität zu erstellen.”

Die echte Kryptowährungsbanknote von Noteworthy verbindet Nutzen und Sicherheit des Papiergeldes, des digitalen Vermögenswertes und der Blockchain-Technologie. Ausgestattet mit einem sicheren kryptographischen Mikroprozessor und unter Verwendung aller von der Banknotenbranche verwendeten höchsten Sicherheitsmerkmale werden die Banknoten von Noteworthy das Erscheinungsbild der hochwertigsten Währung verkörpern, wobei sie ein Höchstmaß an direkt eingebetteter digitaler Sicherheit für jede Banknote bieten. Die Nutzer werden in der Lage sein, mit den Banknoten durch die mobile App von Noteworthy interagieren können, wobei sie die Lücke zwischen physischer und digitaler Nutzung weiter schließen kann.

Noteworthy hat Manuela Pfrunder, die Designerin der neunten Serie des Schweizer Franken und Gewinnerin der IBNS-Banknote des Jahres im Jahr 2016, als Chief Design Officer angeworben und Edmund Moy, 38. Director of the US Mint, als Berater gewinnen können. Mit dem Design an der Spitze des Projekts bildet Noteworthy eine zusätzliche Partnerschaft mit dem angesehenen Banknotengraveur Thomas Hispschen, um mit seinen Porträtkomponenten der Banknote zum Erfolg zu verhelfen. Thomas Hispschen, der mehr als 130 US-amerikanische Briefmarken und Steuerbanderolen sowie die Porträts von Benjamin Franklin, Ulysses S. Grant, Andrew S. Jackson und Abraham Lincoln auf den aktuellen 100-, 50-, 20- und 5-US-Dollarbanknoten graviert hatte, wurde aus dem Ruhestand rekrutiert, um sich Noteworthy anzuschließen.

„Ich denke über dieses Projekt ,dass Bitcoin das weltweit beste Banknoten-Team einstellen konnte”, so Peter Vessenes. „Seit Beginn meiner Arbeit im Bitcoin-Bereich war 1 BTC weniger als 0,0005 $ Wert. Heute reden wir über eine Banknote von 50.000 $. Das ist wirklich unglaublich und ich bin super aufgeregt, dass es von Larry, Manuela und Thomas zum Leben erweckt wird!”

Über Noteworthy

Mitbegründet im Jahre 2020 von Peter Vessenes und Larry Felix, ist Noteworthy nun der erste Designer echter Banknoten, die unterschiedliche Stückelungen von Bitcoin und anderen digitalen Währungen repräsentieren. Noteworthy verbindet die traditionellen und bekannten Elemente einer Papierwährung mit der Modernität digitaler Vermögenswerte, ohne Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Vertrauen zu beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.noteworthy.ag.

