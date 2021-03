NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Larry Felix, ex direttore del Bureau of Engraving and Printing (BEP) all'interno del dipartimento del Tesoro statunitense, e Peter Vessenes, presidente fondatore della Bitcoin Foundation, hanno annunciato in data odierna un nuovo progetto finalizzato alla creazione di banconote coperte da Bitcoin attraverso la loro co-ventureNoteworthy.

In qualità di CEO di Noteworthy, Felix dirigerà la progettazione, lo sviluppo e il lancio delle banconote. "Sono molto lieto di essere alla guida di questo progetto trasformativo", ha commentato. "Una banconota fisica offre un livello di fiducia, familiarità e accessibilità che i beni esclusivamente digitali non possiedono ancora".

