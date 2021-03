PMI lança novo curso on-line para capacitar agentes de mudança e apoiar os esforços de transformação organizacional

FILADÉLFIA--(BUSINESS WIRE)--Project Management Institute (PMI), a principal associação mundial para profissionais de projetos e agentes de mudança (changemakers), anunciou hoje o lançamento de um novo curso on-line dedicado à transformação dos negócios, o primeiro em uma série futura sobre o mesmo tópico. O novo curso, Transformação Organizacional: Fundação, foi desenvolvido pela Brightline®, uma iniciativa do PMI, e oferece aos líderes de projeto os blocos de construção e o conhecimento fundamental necessários para entender como as empresas se transformam de maneira eficiente e eficaz. Através de nove módulos interativos, que levam menos de dez horas para serem concluídos, os profissionais de projetos aprendem rapidamente o que é necessário para cultivar e implementar mudanças operacionais e culturais significativas dentro de uma organização ao permitir que apoiem uma transformação por toda a empresa, em qualquer indústria, de qualquer nível.

Atualmente, a capacidade de transformação e adaptação se tornou uma necessidade para as empresas, apesar de que os dados de McKinsey indiquem que 70% dos esforços de transformação em grande escala falhem em atingir seus objetivos. Em resposta, as empresas evoluem além da abordagem usual de cima para baixo para a transformação e aproveitam a adesão e o apoio coletivos de toda a sua força de trabalho. De acordo com a Pesquisa de Transformação Estratégica da Brightline, as empresas que são bem-sucedidas em se transformar de forma rápida e competente têm quase duas vezes mais probabilidade de enfatizar o desenvolvimento de talentos internos, o que amplia o comprometimento dos funcionários com metas organizacionais mais amplas.

“As empresas atuais enfrentam interrupções sem precedentes. Para navegar com eficácia neste clima em constante mudança, elas precisam evoluir e, para promover o crescimento, as empresas devem ter habilidades para se transformar a partir de dentro. As empresas devem engajar os funcionários em todos os níveis, em vez de confiar apenas nos líderes seniores ou consultores externos”, disse Sunil Prashara, presidente e diretor executivo (CEO) do PMI. “A transformação não é apenas uma conversa entre os executivos de alto nível. Este novo curso vai impactar tanto em empresas quanto em líderes de projetos individuais nos blocos de construção para a implementação de esforços de transformação bem-sucedidos, permitindo que eles apoiem estas iniciativas e sejam verdadeiros agentes de mudança em suas empresas.”

Através deste curso on-line, os profissionais de projetos aprenderão sobre:

Os cinco blocos de construção para qualquer transformação organizacional bem-sucedida

Melhores práticas para mudar pessoas, mentalidades e o desempenho

Como combinar com sucesso a estratégia de negócios com as habilidades de gerenciamento de projetos

Ao concluir o curso, os participantes têm a opção de obter uma microcredencial de transformação organizacional através de uma avaliação de 30 perguntas, para ajudar a consolidar e aplicar os conhecimentos aprendidos sobre os fundamentos da transformação. O curso on-line e as microcredenciais foram idealizados para apoiar profissionais durante a transformação organizacional e ajudar também em seu próprio desenvolvimento profissional, tornando-os embaixadores da mudança organizacional e ajudando a abrir portas para oportunidades adicionais de carreira e crescimento.

Para saber mais sobre Transformação Organizacional: Fundação, desenvolvido por Brightline, assim como a sua microcertificação correspondente, visite pmi.org/organizational-transformation.

Sobre o Project Management Institute

O Project Management Institute (PMI) é a principal associação do mundo para os profissionais que consideram o gerenciamento de projetos, programas e portfólios a sua profissão. Através da defesa de direitos, colaboração, educação e pesquisa globais, o PMI trabalha para preparar mais de três milhões de profissionais em todo o mundo para a The Project Economy: a economia do futuro em que o trabalho e as pessoas são organizados em torno de projetos, produtos, programas e fluxos de valor. Agora com 50 anos de realizações, o PMI trabalha em quase todos os países do mundo para promover carreiras, melhorar o sucesso empresarial e amadurecer ainda mais a profissão de gerenciamento de projetos através de padrões reconhecidos globalmente, certificações, comunidades, recursos, ferramentas, pesquisa acadêmica, publicações, cursos de desenvolvimento profissional e oportunidades de networking. Como parte da família PMI, o site interativo ProjectManagement.com® cria comunidades globais on-line que oferecem mais recursos, ferramentas melhores, redes maiores e perspectivas mais amplas. Visite-nos em https://www.pmi.org/, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute e no Twitter @PMInstitute.

Sobre a Iniciativa Brightline

Brightline® é uma iniciativa do Project Management Institute (PMI), que junto com outras empresas com liderança global se dedica a ajudar executivos a superar a lacuna dispendiosa e improdutiva entre a idealização e entrega de estratégias. A Brightline oferece insights e soluções que capacitam os líderes a transformar com sucesso a visão de sua empresa em realidade, através do gerenciamento de iniciativas estratégicas.

Saiba mais em www.brightline.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.