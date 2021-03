Andersen Global erschließt die Turks- und Caicosinseln

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global stärkt seine Präsenz in der Karibik durch die Zusammenarbeit mit Misick & Stanbrook, einer der größten und etabliertesten Anwaltskanzleien auf den Turks- und Caicosinseln.

Misick & Stanbrook wurde 1981 von Senior Partner Ariel Misick gegründet und bietet einen umfassenden Service mit den Schwerpunkten Gesellschafts- und Handelsrecht, Tourismus und Resortentwicklung, Immobilien und Rechtsstreitigkeiten. Die Kanzlei bietet inländische und Offshore-Dienstleistungen für eine breite Palette von Kunden, darunter Unternehmen und Institutionen sowie ausländische Investoren und vermögende Privatpersonen.

„Im Laufe der Jahre haben wir uns einen ausgezeichneten Ruf auf dem Markt erarbeitet, da wir unseren Mandanten erstklassige Lösungen bieten“, so Ariel Misick. „Unsere internationale Reichweite und unser umfangreiches lokales Know-how haben sich als wertvolle Faktoren für unseren Erfolg erwiesen, und die Zusammenarbeit mit Andersen Global stärkt unsere Kompetenzen und unseren Wettbewerbsvorteil auf dem Markt.“

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: „Misick & Stanbrook besteht aus einem starken Team von Anwälten, die in allen ihren Tätigkeitsbereichen über ein ausgewiesenes Maß an Expertise verfügen. Die Fähigkeiten der Kanzlei ergänzen unsere derzeitige Plattform in der Region. Dies stärkt unseren unabhängigen, integrierten Ansatz, der für den Erfolg unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist. Diese Zusammenarbeit ist eine weitere wichtige Ergänzung zu unserer Expansionsstrategie in der Karibik.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 7000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 258 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.