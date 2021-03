MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Lepton Global Solutions (www.leptonglobal.com), een Kymeta-bedrijf en toonaangevende leverancier van op satelliet gebaseerde, op maat gemaakte turn-key communicatie oplossingen en diensten, kondigde vandaag een strategisch partnerschap aan met Satcube (www .satcube.com). Het partnerschap voegt Satcube’s klasse van extreem kleine VSAT-terminals toe aan het wereldwijde satellietnetwerk van het bedrijf, dat is ontworpen om terminalopeningen tot 45 cm te ondersteunen. Lepton Global Solutions zal op zijn beurt Satcube Ku-terminals wereldwijd aanbieden als een comms-on-the-pause (COTP) -oplossing die complementair is met het Kymeta™ u8 comms-on-the-move (COTM) -aanbod, die beide op hetzelfde draaien frequenties met gemakkelijk verplaatsbare en bedienbare hardware.

