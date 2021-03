Lepton Global Solutions annonce un partenariat avec Satcube afin d’étendre son offre réseau destinée aux petits VSAT portables

MCLEAN, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Lepton Global Solutions (www.leptonglobal.com), société de Kymeta, et fournisseur leader de solutions et services de communications par satellite personnalisés et clés en main, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Satcube (www.satcube.com). Ce partenariat permettra d’ajouter la catégorie de terminaux VSAT extrêmement réduits de Satcube au réseau mondial de satellites de la société, qui est conçu pour accueillir des terminaux dont la dimension d’ouverture atteint jusqu’à 45 cm. En contrepartie, Lepton Global Solutions proposera les terminaux Satcube Ku à l’échelle mondiale, en tant que solution de communications en pause (comms-on-the-pause, COTP) qui complète l’offre u8 de communications en déplacement (comms-on-the-move, COTM) de Kymeta™, fonctionnant toutes deux sur les mêmes fréquences grâce à un matériel facilement transportable et exploité.

Ensemble, Lepton Global Solutions et Satcube défient les manières traditionnelles de délivrer et consommer les communications par satellite, grâce à des produits hautement automatisés et facilement transportables, qui offrent une dimension, un poids et une consommation électrique réduits. L’objectif de ce partenariat consiste à délivrer des technologies et services de classe mondiale aux clients commerciaux, de la défense et de la sécurité publique à l’échelle internationale. Les terminaux Satcube et u8 sont conçus pour répondre aux exigences tactiques ainsi qu’aux exigences opérationnelles en termes de facilité d’utilisation. Leurs facteurs de forme et ensembles de capacité divergents permettent de répondre aux différentes applications des utilisateurs en déplacement.

« La plupart des réseaux de services commerciaux par satellite sont conçus pour les antennes à ouverture plus large qui fonctionnent à la bordée, ce qui signifie que les terminaux à panneau plat de taille plus réduite, tels que le Satcube et l’u8, ne sont pas compatibles à l’échelle mondiale », a déclaré Isabel LeBoutillier, vice-présidente de Kymeta Connect et des programmes gouvernementaux. « Notre réseau a été bâti dès le départ pour répondre aux exigences techniques de cette nouvelle catégorie de terminaux VSAT à panneau plat extrêmement réduits. Le partenariat avec Satcube nous permettra de délivrer à nos clients mobiles des options de connectivité supérieures prenant en charge un plus grand nombre d’applications. »

« Ce partenariat permettra à nos sociétés de mieux répondre aux besoins de nos clients complémentaires, et de fournir des solutions adaptées aux besoins d’un plus large public », a déclaré Jakob Kallmer, PDG et fondateur de Satcube. « Notre relation avec Lepton permettra à Satcube de fournir à nos clients une expérience de connectivité plus fluide et plus fiable à l’échelle mondiale, et nous sommes ravis de ce travail en collaboration. »

Le Satcube Ku est un terminal par satellite portable, compact et tout en un, qui dispose d’une antenne plate de la taille d’un grand ordinateur portable. Le terminal permet aux utilisateurs de créer un point d’accès Wi-Fi facile à utiliser, et de bénéficier, en moins d’une minute, d’une connexion haut débit à grande vitesse, afin d’exécuter des communications et des tâches de travail critiques sur le terrain.

Lepton Global Solutions et Satcube tirent parti de Kymeta Broadband, qui est le premier service par satellite conçu pour servir les caractéristiques uniques des antennes à panneau plat utilisées dans le cadre des applications mobiles terrestres. Créé de A à Z et défini par logiciel pour les antennes et terminaux désavantagés, le service permet d’assurer la connectivité des clients sans problèmes de latence ou de débit. Les clients bénéficient d’une capacité grâce à un réseau géré qui regroupe plusieurs fournisseurs de satellite et centaines d’opérateurs pour une couverture mondiale.

L’offre réseau de Lepton relative à ces terminaux inclut des abonnements CIR mondiaux et personnalisés, ainsi que les options cellulaires par satellite hybrides et par satellite 5x2 MIR de Kymeta Broadband. Il est possible d’acquérir ce service pour des terminaux individuels, ou de le partager entre plusieurs terminaux.

À propos de Lepton Global Solutions :

Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, se spécialise dans l’ingénierie et l’offre de solutions de communications par satellite, clés en main, personnalisées et pourtant rentables, aux clients commerciaux et gouvernementaux. Allant au-delà des services gérés par satellite, les solutions de bout en bout de Lepton qui englobent l’installation d’équipement VSAT, l’assistance technique 24 h/24, 7 j/7, et l’infrastructure TI principale, personnalisée, sont personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques à chaque client.

Le siège social de Lepton se trouve en périphérie de Washington, D.C. à Tysons Corner, en Virginie.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site www.leptonglobal.com.

