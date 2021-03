Andersen Global fait son entrée aux îles Turques-et-Caïques

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce son implantation dans les Caraïbes avec le cabinet collaborateur Misick & Stanbrook, l’un des cabinets juridiques les plus importants et les plus réputés des îles Turques-et-Caïques.

Fondé en 1981 par l’associé principal Ariel Misick, Misick & Stanbrook offre des capacités de service complet avec des spécialités en droit des sociétés et droit commercial, développement du tourisme et des centres de villégiature, ainsi qu’en immobilier et contentieux. Le cabinet propose des services nationaux et extraterritoriaux à un large éventail de clients, notamment des entreprises, des institutions, des investisseurs étrangers et des particuliers fortunés.

« Au fil des ans, nous nous sommes forgé une réputation enviable sur le marché, en fournissant à nos clients les meilleures solutions de leur catégorie », a déclaré Ariel Misick. « Notre portée internationale ajoutée à nos vastes connaissances locales s’est avérée être un facteur précieux de notre succès ; et notre collaboration avec Andersen Global va renforcer davantage encore nos capacités et notre avantage concurrentiel sur le marché. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, a ajouté pour sa part : « Misick & Stanbrook possède une solide équipe d’avocats bénéficiant tous de compétences d’experts reconnues dans l’ensemble de leurs domaines de pratique. Les capacités du cabinet sont complémentaires par rapport à notre plateforme actuelle dans la région, ce qui renforce notre approche indépendante et intégrée dont le rôle est essentiel dans la réussite de notre organisation. Cette collaboration constitue un nouvel élément clé de notre stratégie d’expansion dans les Caraïbes. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 258 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.