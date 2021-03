Andersen Global entra nas Ilhas Turcas e Caicos

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global fortalece sua posição no Caribe com a firma colaboradora Misick & Stanbrook, um dos maiores e mais estabelecidos escritórios de advocacia das Ilhas Turcas e Caicos.

Fundada em 1981 pelo sócio sênior Ariel Misick, a Misick & Stanbrook oferece serviços completos com especialidades em direito corporativo e comercial, turismo e desenvolvimento de resorts, imóveis e litígios. A firma presta serviços domésticos e internacionais a uma ampla variedade de clientes, inclusive empresas e instituições, investidores estrangeiros e pessoas físicas de alto patrimônio líquido.

“Ao longo dos anos, construímos uma reputação invejável no mercado, fornecendo a nossos clientes as melhores soluções da categoria”, afirmou Ariel. “Nosso alcance internacional e amplo conhecimento local provaram ser fatores valiosos de nosso sucesso, e nossa colaboração com a Andersen Global reforça nossas capacidades e vantagem competitiva no mercado.”

Mark Vorsatz, presidente do conselho da Andersen Global e CEO da Andersen, acrescentou: “A Misick & Stanbrook é uma excelente equipe de advogados com um nível de conhecimento renomado em todas as suas áreas de atuação. Os recursos da empresa complementam nossa plataforma atual na região, o que fortalece nossa abordagem independente e integrada, fundamental para o sucesso de nossa organização. Essa colaboração é outro acréscimo importante à nossa estratégia de expansão no Caribe”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de sete mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 258 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

