Andersen Global stabilisce la propria presenza nelle Isole Turks e Caicos

Misick & Stanbrook, fondato nel 1981 dal socio maggioritario Ariel Misick, è uno studio full-service con competenze specialistiche nelle aree del diritto societario e commerciale, del turismo e dell’edilizia turistico ricettiva, del diritto immobiliare e delle controversie. Lo studio fornisce servizi a livello sia nazionale che internazionale a un folto numero di clienti, compresi istituti e società per azioni, nonché investitori stranieri e privati con un patrimonio netto elevato.

“Nel corso degli anni ci siamo costruiti una reputazione invidiabile nel settore attraverso l’offerta ai nostri clienti di soluzioni di qualità ineccepibile”, ha affermato Ariel. “La nostra portata globale e la nostra conoscenza approfondita del mercato locale si sono rivelate preziose per il nostro successo e la nostra collaborazione con Andersen Global accrescerà le nostre capacità e il nostro vantaggio concorrenziale nel mercato”.

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “Misick & Stanbrook si avvale della collaborazione di un team straordinario di consulenti legali conosciuti per le loro vaste competenze in tutte le aree specialistiche in cui operano. Le capacità dello studio andranno ad integrare la nostra attuale piattaforma nella regione, rafforzando il nostro approccio integrato fondato sul principio di autonomia, che è fondamentale ai fini del successo della nostra organizzazione. Questa collaborazione costituisce un altro sviluppo importante per la nostra espansione nei Caraibi”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 258 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

